Yeison Jiménez reveló que desde Yo Me Llamo padece de grave enfermedad; necesita un trasplante

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más destacados del género popular en Colombia. A sus 33 años, se dedica a componer y cantar canciones que son un éxito en las reuniones familiares y fiestas. Ahora está presentando el lanzamiento de su canción, ‘Tú cuarto de hora’ y en medio de una rueda de prensa en la que estuvo presente Publimetro, el actor reveló el problema de salud por el que está esperando un trasplante.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Yeison Jiménez abrió su corazón y confesó que se iría de Colombia luego de concierto en El Campin, “van a pasar cosas”

Yeison ha estado desde hace varios años trabajando por su carrera musical, tanto que hasta llegó a la televisión en ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Voz Kids’. Aunque está acostumbrado a las cámaras, el cantante ha compartido que no puede estar en grabaciones tan extensas debido a un problema de sus córneas, por lo que necesita una delicada cirugía.

El cantante comentó que padece de queratocono, una enfermedad ocular causada después de rascarse mucho sus ojos tras sus años trabajando en corabastos. Mientras hacía televisión empezó a darse cuenta de que veía los visos de las luces repetidos, hecho que lo empezó a afectar y lo llevó al médico.

Al final, el cantante afirmó: “la luz me entra mucho más fuerte al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos”. Actualmente, el cantante tiene 33 años y espera poder mejorar esta parte de su salud para estar durante jornadas frente a las cámaras.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez es padre de tres hijos: Camila, a quien conoció cuando era pequeña y ha criado con amor como si fuera su hija biológica; Thaliana, fruto de su relación con Sonia Restrepo; y Santiago, su hijo más pequeño, nacido en 2024.