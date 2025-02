Carla Giraldo respondió a las críticas por querer brillar por encima de Marcelo Cezán en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ producido por el Canal RCN que llegó con su segunda temporada a inicios de este 2025, con 24 nuevas personalidades, entre actores, creadores de contenido y exparticipantes de otros programas, donde se han destacado por su historia de vida, pero también por su personalidad y convivencia dentro de esta casa. Pero, quienes tampoco han pasado desapercibidos son su equipo de presentadores conformado en esta versión por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes se han encargado de mostrar el cariño que se tienen y recientemente Carla respondió a las críticas por querer brillar sobre Marcelo Cezán.

Luego de la final de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ fueron varias las dudas con respecto a la continuidad tanto de Carla Giraldo como de Cristina Hurtado, teniendo en cuenta las evidentes diferencias que existían entre ellas y que se vieron reflejadas al aire. Meses más tarde, la única que apareció en los respectivos comerciales fue Carla, evidenciando así la ausencia de Hurtado y luego de varios rumores, RCN confirmó la llegada de Marcelo Cézan.

Si bien, el programa lleva poco más de un mes al aire, la complicidad entre ellos ha sido más que evidente y muestra claro que ello fue la más reciente publicación de Carla, añadiendo así varias fotos junto a Cezán, donde las sonrisas terminan siendo las protagonistas y agregando: "No existe nada mejor que disfrutar lo que haces", dejando claro que en esta nueva temporada su seguridad está presente, así como también la buena relación con su colega.

Pero, como era de esperarse, la serie de críticas tampoco se han hecho esperar, donde una usuaria aseguró: “Pero deje hablar más a Marcelo. A veces Marcelo se queda con las palabras porque usted no lo deja, el pobre ayer 3 impulsos de hablar y usted no lo dejó”, minutos más tarde, Carla Giraldo no guardó silencio y le respondió de manera contundente agregando: “Fue un juego en vivo, por si no lo notaste, él y yo nos divertimos demasiado”.

Por otro lado, fueron varios los halagos y mensajes de apoyo recibidos, resaltando el cambio de actitud de Carla y el profesionalismo con el que cuenta Marcelo Cezán dentro y fuera del set de ‘La casa de los famosos’

Marcelo Cezán confesó cómo es su relación con Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’

Marcelo Cezán fue toda una sorpresa como nuevo presentador de ‘La casa de los famosos’ siendo blanco de críticas, pero también de buenos comentarios por parte de los televidentes. En medio de una sus apariciones, Marcelo se refirió a su relación con Carla asegurando: “Siempre ha sido una relación basada en el respeto, entonces yo creo que eso va a hacer un factor fundamental. Hay confianza, hay respeto, pero ojo también hay puntos donde nunca nos pusimos de acuerdo y yo digo, en hogar, yo digo las cosas que quiero que se hagan, pero ahí viene la verdadera tolerancia que es en medio de la diferencia, respetarse y vivir en paz”.