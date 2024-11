Este sería el motivo por el que Cristina Hurtado no estará en ‘La casa de los famosos’ y no fue Carla Giraldo

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ que adquirió bastante reconocimiento en Latinoamérica y por primera vez llegó a Colombia en este 2024 reuniendo sobre todo a conocidas figuras de la esfera digital, quienes dieron de que hablar durante los cuatro meses para finalmente dar como ganadora a Karen Sevillano. Sin embargo, más allá de los 20 participantes, quienes también llamaron la atención fueron precisamente sus presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ‘La Casa de los Famosos 2′ traería un importante cambio: no habría trasmisiones 24/7 del reality

En medio de esta primera versión, también terminó siendo la primera aparición de Carla Giraldo como presentadora, sin dejar de lado, el regreso de Cristina Hurtado al Canal RCN, donde resultó más que evidente su experiencia y carisma frente a las cámaras. Pero, lo cierto es que los desacuerdos con Giraldo terminaron siendo los protagonistas, siendo memes en redes sociales y generando todo tipo de comentarios.

Ahora, con el anuncio de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, una de las mayores sorpresas tuvo que ver, precisamente, con que Cristina no sería la presentadora, mientras que Carla terminó apareciendo desde las primeras promos realizadas por el canal. Pero, por supuesto, la serie de rumores no se hicieron esperar, entre ellos, que la ausencia de Cristina Hurtado habría sido porque puso sobre la mesa a los directivos del Canal RCN que era ella o Carla, siendo la elección la famosa actriz.

Semanas después de aquel anuncio, el tema volvió como tema de conversación, pero esta vez durante el programa ‘La Corona TV’, de City TV, en compañía de Ariel Osorio y Alejandra Serje, que durante los últimos días está siendo reemplazada por Nanis Ochoa. En medio del más reciente capítulo, los presentadores sacando a flote el verdadero motivo por el que Cristina Hurtado no habría sido parte de ‘La casa de los famosos’, donde el dinero habría sido el protagonista.

“Miren el verdadero motivo, donde todo el mundo rumoró que por Carla (…) Es un motivo económico. No es que estén tan mal o si están mal, no lo sé, pero es que según esta fuente, que es muy cercana a la producción del ‘reality’ de allá de las tres letras, es que Cristina habría pedido escuchen bien, si me quieren para presentar la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ yo tengo un precio. ¿Quieren saber el precio? Espera a ver si me alcanza, 90 millones de pesos mensuales para continuar presentando el ‘reality’. Por supuesto, este monto superaba todo lo que tenía producción, así que decidieron y no hay nada que hacer”, agregó Ariel Osorio, de ‘La Corona TV’.

¿Por qué Alejandra Serje está ausente de ‘La Corona TV’ con Ariel Osorio?

Alejandra Serje está ausente de ‘La Corona TV’, pues según lo compartido por medio de sus redes sociales, emprendió un nuevo viaje con el fin de tomarse unos días de descanso, sin embargo, se desconoce el destino elegido.