Esta es la producción en la trabajaron antes Carla Giraldo y Marcelo Cezán

RCN llegó con el gran anuncio de la persona encargada de presentar en ‘La Casa de los Famosos’ junto a Carla Giraldo será el famoso presentador y cantante Marcelo Cezán, quien lleva una larga trayectoria en la televisión y radio colombiana. La noticia fue aplaudida por muchos, asegurando que se conforma una buena dupla para el reality, en comparación a Cristina Hurtado y Carla Giraldo, que pasaron varios momentos tensionantes al aire debido a que al parecer no se llevaban muy bien.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que más resalta Marcelo es la buena relación que tiene con Giraldo, ya que se conocen hace 25 años, él la conoció cuando solo tenía 11 años, para la novela ‘Me llaman Lolita’ en el 1999, una producción también del Canal RCN. La trama de la novela gira en torno una pequeña llamada Lolita (Carla Giraldo), quien resulta perdidamente enamorada de un hombre mayor que ella, Esteban interpretado por Marcelo, a pesar de que se sospechara de que él podría ser su padre.

Por otro lado, Cezán hizo parte por muchos años del programa Bravissimo de City TV, lugar en el que entrevistó en múltiples ocasiones a Giraldo. Cabe resaltar, que Marcelo también hace parte de la emisora Besame de Prisa Media, razón por la cuenta con el cariño de miles de colombianos a su trabajo.

Algunos de los comentarios que ha recibido con la noticia son exaltando su trayectoria, mientras otros lamentan que no hayan sacado a Carla del programa. “Me encanta, él es todo un caballero, muy profesional, todo un señor”, “Me encanta verlos de nuevo juntos, siempre entre mujeres se ve mucho la envidia! ¡Carla con Cristina nunca se vio cómoda ella misma”, “”Genial! Ojalá Carla, lo dejé ser él y no empiece con sus chistesitos!!!¡Marcelo es sencillamente espectacular!”, “Muy acertado, buen presentador Marcelo”