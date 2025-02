¿Estará de visita en ‘La Casa de los Famosos’? Lo que dijo La Segura sobre si irá al reality

Desde su estreno el pasado 26 de enero, la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ no ha logrado alcanzar el nivel de audiencia esperado, a pesar de los conflictos y momentos de tensión entre sus participantes. El reality show, transmitido todas las noches por el Canal RCN, ha registrado cifras de rating entre los 4 y casi 6 puntos, según los reportes de Kantar Ibope Media.

Ante esta situación, la producción ha intentado captar más televidentes recurriendo a estrategias como la incorporación de exconcursantes. Antes de su estreno, se anunció la participación de Ornella Sierra como host digital y luego la visita de Karen Sevillano, ganadora de la primera edición, con el objetivo de generar mayor interés en la audiencia a través de sus comentarios y dinámicas con los actuales participantes. Sin embargo, los números de sintonía no han mostrado un crecimiento significativo.

En medio de estas tácticas, los seguidores del programa no tardaron en preguntar a La Segura, una de las figuras más destacadas de la edición 2024, si estaría dispuesta a regresar al reality para acompañar a Karen Sevillano en el segmento de análisis posterior al show, conocido como el after. La relación entre ambas fue una de las más sólidas durante la primera temporada, por lo que la posibilidad de volver a verlas juntas generó expectativas entre los fanáticos.

No obstante, La Segura aclaró a través de sus historias en Instagram que no podrá hacer este tipo de visitas debido a su avanzado estado de embarazo. La influencer explicó que tanto ella como el departamento de bienestar y salud del canal consideraron inviable su participación en estos momentos.

“Hermana, a mí ya me llamaron para estar en el after con mi negra, pero por temas de semanas de embarazo no era posible (creo que el departamento de bienestar y salud del canal no lo vieron muy viable y yo tampoco). Mi repollo ya está muy avanzado”, escribió La Segura en sus redes sociales.

A pesar de los esfuerzos de la producción, la audiencia de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sigue sin despegar. Queda por ver si el reality implementará nuevas estrategias para intentar atraer más público en las próximas semanas.