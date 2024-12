“¿Qué hago?”: ‘La Segura’ habló del problema íntimo que está viviendo por su embarazo

‘La Segura’ no tuvo pena en contarle a sus seguidores que, a propósito de su embarazo y de un evento relacionado con su nueva faceta de mamá, ha estado presentando un problema íntimo, manifestándose a través de una historia en Instagram con el fin de poder obtener algo de ayuda de sus seguidores para solucionar este percance.

La creadora de contenido ha estado muy enfocada en lo que se refiere a esta etapa de su vida, mostrando que gran parte de sus publicaciones tienen como temática principal su embarazo, compartiendo detalles de su proceso, algunas ecografías, anécdotas y sus curiosos atuendos maternales.

Y si bien le gusta resaltar los detalles positivos de esta nueva faceta, también ha compartido con sus seguidores algunos momentos en los que se ha sentido vulnerable, desde las fuertes emociones que ha sentido hasta los problemas con su guardarropa debido al tamaño de su barriga.

Y a esto se le suma una situación más, ya que La Segura anunció en una historia que el estrés por el evento de la revelación de género de su bebé pautado para este viernes la tiene muy alterada, al punto de que se encuentra estreñida.

“O es el estrés que estoy viviendo porque quiero ya que sea viernes, o es el embarazo que me tiene tan estreñida. Llevo desde ayer tratando de ca***, lo que todas las personas hacemos. No haciendo ‘pupú', ca***. No puedo ca***, no puedo, ¿qué hago?”, dijo la colombiana con frustración.

La Segura está emocionada por su fiesta de revelación de género

A través de varias publicaciones, la influencer ha compartido con sus seguidores que tanto ella como su prometido, Ignacio Baladán, han decidido mantener en secreto el sexo de su bebé, todo con el fin de armar una fiesta de revelación en donde podrán conocer si trata de un niño o una niña.

En diferentes publicaciones, La Segura compartió que este será un gran evento en donde los familiares de ambas partes y sus amigos se reunirán con el fin de celebrar la noticia del género de su futuro hijo, indicando que alquiló un hotel, contrató un servicio de bebidas, además de otras sorpresas.