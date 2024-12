“Tengo las hormonas locas”: ‘La Segura’ “amenazó” a los detractores que critican su vestuario

‘La Segura’ dejó ver que no se quedará de brazos cruzados frente a las críticas de sus detractores, respondiendo de manera contundente un comentario que le hizo un internauta a propósito de su vestuario en una notaría, dejándole una pequeña advertencia en el proceso para dejar claro que sus hormonas no la harán vacilar a la hora de tomar represalias.

La influencer ha demostrado en diferentes publicaciones lo emocionada que está por convertirse en mamá, ya que gran parte de su contenido en las redes sociales está orientado a esta nueva etapa de su vida junto a su pareja, el pastelero Ignacio Baladán.

A través de sus historias, la joven cuenta detalles sobre este proceso, desde algunos antojos de medianoche, pasando por momentos en donde muestra parte de sus consultas médicas y revela las ecografías, hasta ciertas anécdotas divertidas relacionadas con esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, no todo es positivo para ella en relación a su nueva etapa, ya que también se ha enfrentado a algunos malos comentarios a propósito de los atuendos que suele optar, todo con el fin de presumir su ‘baby bump’ o para sentirse más cómoda con menos prendas.

Y a propósito de esto, La Segura recibió un comentario poco agradable de parte de un usuario de Instagram que le indicó que su atuendo no era apropiado para asistir a una notaria, lugar desde donde subió la reveladora historia.

“Ya no estás para vestirte así... ubícate”, le escribió un usuario de Instagram a la influencer, a lo que ella le respondió: “ubíquese usted que usted no me mantiene ni me compra la ropa”.

La Segura fue contundente y “amenazante” con sus haters

A propósito de este mensaje, la creadora de contenido le advirtió a su hater y a sus otros detractores en Instagram que si las críticas a sus atuendos seguían manifestándose, ella se vería en la obligación de tomar ciertas medidas para evitar que siga sucediendo.

“Si me siguen chimbeando, un día de estos salgo en pelota, para que sean serios”, dijo La Segura mientras indicaba que le daba rabia que le dijeran lo que tenía que hacer, incluido que le dijeran cómo vestir.

Finalmente, le advirtió a sus provocadores que no intenten meterse con ella nuevamente, usando un curiosa frase: “No me sigan toreando que tengo las hormonas locas”.