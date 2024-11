¿Una influencer? ’La Segura ya habría escogido quién será la madrina de su bebé

‘La Segura’ quiere adelantarse a muchos detalles de su embarazo, y al parece incluso ya habría seleccionado a una de sus amigas para que sea la madrina de su bebé, algo que dejó saber la chica en cuestión en una de sus historias de Instagram. Sin embargo, la joven se mostró un poco dubitativa al respecto.

La creadora de contenido ha dejado ver en más de una oportunidad que su círculo de amigos es bastante amplio, compartiendo en diferentes publicaciones cómo disfruta de fiestas, paseos y reuniones informales con distintas figuras de las redes sociales.

Y si bien su familia también es muy importante para ella, al parecer decidió tomar en cuenta a una de sus amigas más cercanas para darle el rol de madrina de su bebé, algo que confesó la propia chica en cuestión a través de una de sus historias.

Y es que en un breve video, Dani Duke reveló que La Segura le habría dado la oportunidad de tener ese título, pero que de momento no está del todo convencida de que eso realmente vaya a pasar, poniendo en duda las palabras de la influencer.

“Es un dilema que yo tengo, amor. O sea, también quisiera saber yo si La Segura va a mantener su palabra, ella me lo prometió. Ella me lo dijo, me dijo: ‘tú vas a ser la madrina’”, contó la maquilladora en una historia.

¿Dani Duke quiere ser la madrina del hijo de La Segura?

En la misma historia, la joven dejó claro que le encanta la idea de convertirse en madrina por segunda vez, indicando que su primera ahijada ya está grande y le gustaría repetir la experiencia.

“Amaría volver a ser madrina de un ‘baby’, yo amo a los niños. Ustedes no saben lo que yo amo los niños, y en especial la niñas, como que me siento jugando muñecas”, dijo con emoción Dani Duke.

La maquilladora también destacó que en el pasado varias personas le han pedido que sea madrina de sus hijos, pero de acuerdo con su versión, al final las cosas cambian y no llega a tener el rol, explicando así la desconfianza que tiene con las palabras de La Segura.