“No me gusta”: ‘La Segura’ se niega a seguir esta costumbre durante su embarazo

‘La Segura’ dejó claro que quiere saltarse una costumbre muy destacada de la maternidad, indicando a través de una historia en Instagram que si bien muchas mujeres optan por dejarse llevarse por esto, ella se mantiene renuente, resaltando que no va con su estilo y que prefiere otras alternativas.

La influencer ha demostrado en diferentes publicaciones lo emocionada que está por convertirse en mamá, ya que gran parte de su contenido en las redes sociales está orientado a esta nueva etapa de su vida junto a su pareja, el pastelero Ignacio Baladán.

A través de sus historias, la joven cuenta detalles sobre este proceso, desde algunos antojos de medianoche, pasando por momentos en donde muestra parte de sus consultas médicas y revela las ecografías, hasta ciertas anécdotas divertidas relacionadas con esta nueva etapa de su vida.

Pero también le gusta mostrar los atuendos que arma para salir a la calle o para quedarse en casa, con la mayoría de ellos no solo resaltando su ‘baby bump’ y la comodidad, sino también poniéndole mucho estilo a su elección.

Sin embargo, La Segura está teniendo algunas dificultades, ya que a medida que su barriga crece, las prendas para vestir van escaseando un poco más para ella, indicando que sus opciones se ven aún más limitadas porque se niega a seguir la tradición de muchas mujeres de usar ropa especial para embarazadas.

“A mí no me gusta la ropa de embarazada. O sea, no me pidan que yo compre ropa de embarazada porque no me gusta. Yo prefiero ‘stylear’ mi propio ropa”, dijo la creadora de contenido, indicando que el pantalón que llevaba puesto en ese momento lo llegó a utilizar antes de embarazarse.

La Segura tiene pocas opciones para sus atuendos maternales

Si bien dejó claro que no quiere usar ropa de embarazada, la joven tiene las opciones aún más reducidas debido a que mucha de las prendas que tiene actualmente ya no le sirven, indicando en unas historias anteriores que estaba atravesando por una “crisis” debido a esto.

“Estoy pasando por una fuerte crisis de ropa, no sé qué ponerme. O sea, no hallo, no hallo qué ponerme, no hallo”, dijo con frustración La Segura haciendo referencia a que el crecimiento de su barriga le ha impedido ponerse la ropa que ya tenía.

También aprovechó para indicar que va a separar la ropa que no usará durante su embarazo, todo con el fin de poder tener a la mano las prendas más holgadas que se ajusten a los cambios de su cuerpo.