Este es el proyecto al que Marcelo Cezán le dice adiós por ‘La casa de los famosos’; no es ‘Bravíssimo’

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de convivencia que luego de una primera temporada transmitida por el Canal RCN, donde la ganadora terminó siendo Karen Sevillano, ahora en este 2025 regresa con una segunda versión contando con varias sorpresas. Una de ellas es que una de sus presentadoras estrellas, como lo fue Cristina Hurtado, ya no hará parte de este programa de entretenimiento y, por el contrario, quien estará acompañando a Carla Giraldo, es precisamente, Marcelo Cezán, quien confesó que este es el proyecto al que Cezán le dice adiós por ‘La casa de los famosos’.

Desde hace varias semanas los rumores sobre la llegada de Marcelo Cezán comenzaron a tomar cada vez más fuerza, sin embargo, durante una de las transmisiones en vivo del programa ‘Bravíssimo’, junto a Ariel Osorio, el presentador confirmó que no podía referirse al tema aún por cuestiones de contrato. Sin embargo, la dicha para varios de sus fanáticos tuvo que ver con que este 4 de diciembre el Canal RCN confirmó su llegada al programa, donde la emoción por parte de Carla y por supuesto de Marcelo ha sido más que evidente.

Ahora, el presentador llegó a formar parte del programa ‘Buen día, Colombia’ donde se refirió a este tema y aclarando de paso su futuro dentro de ‘Bravíssimo’ de City TV, programa en el que trabaja hace más de cinco años y de paso la pausa que le hará a uno de sus proyectos: “Tengo varios proyectos que son ‘Bravíssimo’ y ‘Hombres a la plancha’, en ese momento me toca tomar una decisión y es por lo menos durante el primer semestre del 2025 no estaré en ‘Hombres a la plancha’ hasta mayo o hasta julio porque estoy en ‘La casa de los famosos’, un compromiso que tengo y que lo voy a desarrollar con toda as ganas y la pasión. No estaré en ‘Hombres a la plancha’ el primer semestre, pero sigo en ‘Bravíssimo’ que es un formato completamente diferente, un formato mucho más de esta onda, entrevistas, sigo los fines de semana ahí y sigo de lunes a viernes en ‘Bésame Radio’, son los tres proyectos que van a seguir”.

Lo cierto es que esta es prueba clara de que Marcelo Cezán desestimó todos los rumores con respecto a su salida de ‘Bravíssimo’ de City TV, programa en el que se ha ganado el cariño de los televidentes por su carisma y espontaneidad.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán de ‘Bravíssimo’ de City TV?

Marcelo Cezán de ‘Bravíssimo’ tiene un hijo quien es Fabricio y estaría sobre sus siete años de edad. Siendo fruto de su matrimonio con Michelle Gutty, actriz, cantante y coach, quien llegó a la vida de ambos para llenarlos de alegría y emoción.