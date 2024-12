Desmienten renuncia de Marcelo Cezán a ‘Bravíssimo’ de City TV por estar en ‘La casa de los famosos’

Marcelo Cezán es uno de los presentadores y actores más queridos de la televisión colombiana, teniendo en cuenta el carisma y sencillez con el que cuenta brillando desde hace varios años en el programa de los fines de semana de City TV, ‘Bravíssimo’. Sin embargo, la noticia que tiene en vilo a sus seguidores ha tenido que ver con su posible llegada a ‘La casa de los famosos’ como conductor junto a Carla Giraldo. Si bien, el caleño ha buscado no referirse al tema por motivos de contrato, ahora ‘La Negra Candela’ desmintió renuncia de Marcelo a ‘Bravíssimo’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Ariel Osorio desmintió su rol en ‘Bravíssimo’ “No soy el remplazo de Marcelo Cezán”

El éxito para mucho del programa ‘Bravíssimo’ ha tenido que ver en gran parte con la aparición de Marcelo, quien es una de las personalidades más representativas dentro de esta producción, contando con varios años dentro del mismo, acompañando las mañanas de los fines de semana de los colombianos.

Aunque ya estaría más que confirmado su presencia como presentador de ‘La casa de los famosos’, lo cierto es que la duda más grande ha tenido que ver con su permanencia en el programa ‘City TV’ y ahora quien terminó refiriéndose a este tema fue ‘La Negra Candela’ por medio de sus redes sociales, donde aseguró: “Tranquilas, no se preocupen, me enteré de que las admiradoras de Marcelo Cezán están preocupadísimas porque supuestamente renunció a la presentación de ‘Bravíssimo’, papel que hace divinamente desde hace ocho años y que lo hizo porque será uno de los presentadores de la segunda versión de ‘La casa de los famosos’.

(…) Que no cunda el pánico, porque Marcelo ya dijo, que no qué de ninguna manera, que él no ha renunciado por la sencilla razón que no se lo cruzan las dos actividades (…) De todas maneras, por si acaso, Marcelo se puso de acuerdo con las directivas de ‘Bravíssimo’, para que le autoicen una licencia en caso de necesidad, pero no ha renunciado ni mucho menos lo piensa hacer (…) Cuando uno tiene un puesto, además muy exitoso como Marcelo vaya a irse así como algarete, para que se sepa ya firmó para ser el conductor de ‘La casa de los famosos’ en la segunda temporada”.

¿Quién es la esposa de Marcelo Cézan de ‘Bravissímo’?

La esposa de Marcelo Cezán de ‘Bravissímo’ es Michelle Gutty, con quien lleva un poco más de 12 años de matrimonio y fruto de su amor nació su hijo Fabricio. Michelle se destaca en diferentes disciplinas como el baile, la actuación y también siendo conocida como coach de acentos.