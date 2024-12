Esto dijo Sara Corrales sobre si participará en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’

La actriz Sara Corrales aclaró los rumores sobre su posible participación en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, que se estrenará a principios de 2025. Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la artista respondió a un seguidor que le preguntó si estaría en el reality de convivencia.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Sara Corrales reveló los desafíos que tuvo como actriz para triunfar en México

Sara confesó que ha recibido invitaciones para participar en varias ediciones del formato, no solo en Colombia, sino también en México y Miami. “Me han propuesto entrar en ‘La Casa de los Famosos’, creo que en todas las ediciones. Yo no entiendo por qué ven tanto potencial en llevarme, pero no. Hoy, en este momento de mi vida, no me interesa entrar porque tengo otras prioridades”, explicó la actriz.

La también influencer fue sincera sobre sus razones para rechazar estas propuestas. “No es el tipo de contenido que tal vez me gustaría. Es demasiado bochinche, demasiadas peleas, demasiado estrés, y yo vivo tan feliz y tranquila en mi casa, en mi círculo, rodeada de amor y de paz. Ir allá a esa bombardeada tan brava de mala vibra, de peleas, de mal ambiente... uf, preferiría no”, agregó Corrales, mostrando su preferencia por mantener su vida privada lejos de los conflictos televisivos.

La actriz también reveló que está enfocada en los preparativos de su boda con el empresario argentino Damián Pasquini, con quien planea casarse próximamente. Además, expresó su ilusión de convertirse en madre en 2025, lo que ocupa gran parte de su atención en este momento.

Aunque la posibilidad de verla en un reality de este tipo no está completamente descartada, Sara dejó claro que, por ahora, su energía está centrada en construir una familia y disfrutar de la tranquilidad que ha encontrado en su vida actual. Sus seguidores, que la acompañaron durante la transmisión, aplaudieron su decisión de priorizar su bienestar y sus proyectos personales.