Andrea Valdiri explicó su relación con Westcol tras la lluvia de críticas que ha recibido

Andrea Valdiri vuelve a dar de que hablar, esto debido a la promoción de lo que parece ser una campaña en el ámbito de las apuestas junto al stremear paisa, Westcol. Este junte sorprendió a más de uno, por el hecho de que se suponía que Valdiri era muy amiga de Aida Victoria Merlano, exnovia de Luis Villa. Esto genero una lluvia de comentarios negativos hacía la barranquillera, en donde le hacían reclamo por su amistas con Merlano.

PUBLICIDAD

Esto coincide con la más reciente polémica en la que se han visto Wesctol y Aida involucrados, esto debido a que el pasado 1 de diciembre Aida Victoria publicó un video hacia el paisa en donde le dejó varias cosas claras, muchos usuarios afirman que “lo peino” con el video posteado de 13 minutos. El cual hizo con el fin de desmentir las fuertes hacia acusaciones hacia la hija de su pareja actual, Juan David Tejada.

Tras los fuertes comentarios que ha recibido Andrea Valdiri, muchos le han dado razón a las afirmaciones que hizo Valentino Lazáro sobre ella. No obstante, la cradora de contenido no se quedó callada y salió a dar su versión de la historia, indicando que esta en dicho proyecto hace 5 meses y que actualmente se encuentra trabajando con Westcol y que no se trata de amistad, que sus amigas ya sabían del proyecto.

La barranquillera empezó señalandó que conoció primero a Westcol que Aida y el proyecto en el que están trabajando se da porque ellos dos son las únicas personas legales para hacer rifas en Colombia en relación con la entidad de Coljuegos. “Cuando yo estaba a punto de realizar el trabajo, Aida y la Jesu ya tenían conocimiento... Aida me expusó que no estaba muy contenta porque yo era su amiga y que ella tenía problemas con esa persona.” señaló Valdiri, para agregar que a ella se le sale de las manos y que esto no debía mezclarse con su amistad.

Además agregó que le duele el corazón, porque la creadora de contenido ‘La Jesu’ puso por encima su amistad con Aida en comparación con Valdiri, a pesar de que su relación ha sido mucho más larga. Después recalcó que sus verdaderas amigas son de la infancia.