Valentino Lázaro le responde a Andrea Valdiri tras amenazarlo

Valentino Lázaro y Andrea Valdiri han mantenido a sus seguidores en las redes sociales a la expectativa, luego que él acusara a la bailarina de haberle mandado a cerrar su cuenta en redes sociales.

El video de la entrevista se hizo viral hasta llegar a manos de Andrea Valdiri quien lo acusó de atacarla desde hace dos años atrás, por lo que al no aguantar más decidió enviarle un contundente mensaje en el que le ofreció hasta golpes para que “aprenda a respetar a las mujeres”. La repuesta de Valentino Lázaro no tardó en llegar, pues por medio de su canal de Instagram escribió unas palabras respecto a la situación.

“Ve y la Andrea tan civilizada qué? Jaajaj mañana hablamos de eso por qué no me gusta que hagan cosas y luego sele uno a deberles por decir la verdad, tenes una máscara señora”, escribió Valentino Lázaro en su canal de la red social Instagram en la noche del pasado 20 de noviembre.

Seguidamente envió dos mensajes de voz, en el que en el primero la comparó con la situación política de Corea del Norte, pese a que en un principio la confundió con Corea del Sur, y hasta con el mismísimo Nicolás Maduro.

Valentino Lázaro le responde a Andrea Valdiri Foto: captura de Instagram @valentinolazaroh

“No pues, imagínense que le manden a uno a cerrar la cuenta, uno pague un hacker y descubra quién fue, con el correo y la arroba y todo. Y uno lo dicen públicamente porque la verdad me la cerraron esa persona. ¡Ah! Entonces aparte que le hacen la maldad a uno, uno no puede decir porque si dice, mejor dicho, te van a dar trompada. Dios mío santo, o sea, bueno, cada quien, pero ¿Qué es esto? ¡Una tiranía! ¡La tiranía! Corea del Sur, ¿cómo es? ah, Corea del Norte. ¡Maduro pues!”, dijo Valentino Lázaro.

Indicó que tiene las pruebas de que sí le cerró la cuenta y que ella no puede andar por la vida haciendo ese tipo de cosas. Y quedó sorprendido ante las amenazas de la bailarina. “Se le va a subir la tensión. Lo siento mucho, pero con todas las machis que has tenido por debajo, que han sido una chimba contigo, porque a todos los conozco, has hecho lo que quieras, pero conmigo no, ¡Estás equivocada!... aparte ‘trompaa’ la época de piedra en Colombia”, dijo Valentino Lázaro.