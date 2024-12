“Necesito ayuda”: Greeicy habló de la secuela que desarrolló tras su concierto en Argentina

Greeciy le dejó saber a sus seguidores que haberse presentado en Buenos Aires, Argentina, le dejó una curiosa secuela, aprovechando una historia de Instagram para pedirle ayuda a sus fanáticos para superar esto y para mostrar uno de los síntomas que terminó desarrollando en el proceso.

La cantante ha estado de gira en varios países de Latinoamérica para llevar su música a todos sus fanáticos latinos, dejando ver no solo su faceta clásica y casual, sino su lado más oculto al presentar a su alter ego musical, Yeliana, compartiendo las mejores canciones de su más reciente disco y algunos de sus temas más emblemáticos.

Y uno de estos países fue Argentina, donde dejó claro que su comunidad la esperó con los brazos abiertos, ya que logró publicar varios videos de cómo sus fans en el país la abordaron en la calle para tomarse fotos con ella.

También compartió algunas imágenes de su presentación en Buenos Aires, dejando ver que su espectáculo terminó encantando a los miles de fans que acudieron a su llamado para bailar al ritmo de su música y para corear sus canciones.

Sin embargo, a dos semanas de haber hecho este concierto, Greeicy le dejó saber a sus seguidores que terminó desarrollando una curiosa secuela, indicando que desde que pisó el país no ha podido dejar a un lado el acento argentino.

“Necesito ayuda. Capaz que mi acento argentino me sale como el ho*** pero no se me quita, boludo. Ya hace casi una semana que estuvimos allá en Buenos Aires, dos semanas capaz, no se me quita (...) Parezco una pelotuda, necesito que me ayuden a sacármelo”, dijo la artista imitando el acento argentino.

Greeicy protagonizó una penosa escena con sus fans argentinos por culpa de un exnovio

La cantante pudo haber desarrollado cierto apego al acento argentino debido al tiempo que pasó recorriendo las calles de Buenos Aires, ya que un par de días antes de su concierto, la joven ya se encontraba en tierras argentinas visitando diferentes lugares destacados de la ciudad.

Y en el proceso, la intérprete de ‘Los besos’ se encontró con varios de sus fanáticos, quienes aprovecharon para tomarse fotos con ella. Y si bien antes era una labor sencilla, ahora gracias a la compañía de uno de sus exnovios, Santiago Talledo, sus seguidores se vieron en problemas debido a que se mostró un poco sobreprotector, poniendo ciertas barreras para dificultar que las personas se tomen fotos con ella.

En las diferentes historias se puede ver a Talledo poniéndose como barrera entre Greeicy y sus fans, preguntándoles si compraron la boleta para su concierto de esa semana, y dependiendo de la respuesta, él evaluaría si los dejaba tomarse una foto con ella, todo esto desde su sentido del humor.