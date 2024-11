¿Lo malgasta? Mike Bahía reveló la curiosa conexión que tiene Greeicy con su dinero

Mike Bahía dejó en evidencia un revelador detalle de su pareja, la cantante Greeicy, compartiendo una curiosa historia que gira alrededor de ella y cómo esta anécdota está relacionada con las finanzas de la artista, ahondando un poco sobre lo que se refiere sus ingresos en el proceso.

La pareja se ha mantenido muy ocupada durante los últimos meses, compartiendo en sus historias de Instagram que el artista estuvo metido de lleno en la producción de más reciente álbum, ‘Calidosa’, mientras que su novia ha estado viajando por diferentes partes de Latinoamérica gracias a su gira, donde no solo muestra su lado clásico, sino también a su alter ego, Yeliana.

Sin embargo, el par de artistas logra sacar algo de tiempo para dedicarse a otro tipo de actividades, no solo compartiendo como familia junto a su hijo Kai, sino también para ofrecer algunas entrevistas a los medios, tal y como hizo Mike bahía recientemente a propósito del lanzamiento de su álbum.

Pero en el proceso, el intérprete de ‘Amor a mitad’ también habló sobre la mamá de su hijo a propósito de una pregunta de uno de los entrevistadores, quien lo interrogó sobre cuál era el rumor más exagerado que escuchó de su pareja.

“Que había un man que la patrocinaba y le regaló un carro, y me preguntaron a mí que yo qué. Yo creo que ella le compró el carro al man (...) Greeicy es una persona que ni sabe cuánto tiene en su cuenta, no le interesa. Desde que la conozco hasta el día de hoy”, dijo entre risas el colombiano en la entrevista.

Mike Bahía reveló la curiosa relación que tiene Greeicy con su dinero

Si bien el joven dio a entender que su pareja genera mucho dinero, al parecer a ella no le llama la atención un estilo de vida opulento, contando que no hace juicios basada en las apariencias o el estatus, indicando además que tampoco busca rodearse de lujos.

“No importa si las chanclas son ‘chiveadas’ o de repente va a Prada y ella se siente en Zara (...) Su conciencia el dinero no la limita, y asimismo es, ella no es como que trata a alguien depende de lo que tenga, a ella no le importa eso”, dijo Mike Bahía sobre Greeicy.