Sin pena: Greeicy “reemplazó” a Mike Bahía con su exnovio en este importante evento

Greeicy no tuvo inconvenientes en dejar ver de manera abierta que terminó “reemplazando” a Mike Bahía durante un evento importante de su carrera, siendo sustituido por uno de sus exnovios, protagonizando un par de escenas comprometedoras en el proceso y dejando a sus fanáticos encantados en el proceso.

El par de cantantes ha protagonizado uno de los romances más conocidos del mundo del espectáculo colombiano, dejando ver la química entre ambos tanto dentro como fuera del escenario, colaborando con distintos temas y enterneciendo a sus seguidores con escenas familiares en donde su hijo Kai es protagonista.

Pero no todas las actividades las llevan a cabo juntos, dando como ejemplo las más recientes presentaciones de Greeicy, que si bien no se muestra en solitario ya que muchos artistas comparten el escenario con ella, no aparece junto a Mike Bahía.

Y a pesar de que la joven tiene varias canciones con su pareja dentro de su repertorio, la ausencia del cantante no significa que va a dejarlas de lado durante sus presentaciones, razón por la cual invita a otros artistas para que la ayuden con estos temas.

Y durante su esperado concierto en Buenos Aires, Argentina, la colombiana decidió tomar en cuenta a uno de sus exnovios para que terminara tomando el papel de su pareja para este tipo de canciones, invitando a Santiago Talledo al escenario para que cantara junto a ella ‘Esta noche’.

Ante este evento inesperado, muchos de los presentes en el show no pudieron contener su emoción, dejando escuchar sus gritos de euforia mientras coreaban el tema junto al par de artistas.

¿Qué opina Mike Bahía sobre el exnovio de Greeicy?

Si bien esta situación podría ser comprometedora para muchas personas, tal parece que a Mike Bahía le agrada la expareja de su novia, algo que dejó claro a principios de este año cuando lanzó un video musical en el que Santiago Talledo fue protagonista.

El en videoclip del tema ‘La depre’, aparece el exnovio de Greeicy como protagonista, dejándose ver como un personaje apático en el proceso. Mike Bahía también recibió muchos elogios en las redes sociales por tomar en cuenta al actor a pesar del pasado que tuvo con su pareja actual.