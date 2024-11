Mike Bahía confesó que piensa sobra la cercana relación de Greeicy con su exnovio

En estos últimos días, Greeicy ha estado en gira de conciertos, con estos paso por Buenos Aires, Argentina, el pasado 21 de noviembre en el Teatro Gran Rex de la ciudad. Pero no ha estado sola, sino en compañía de su mejor amiga, Lina Tejeiro quien recientemente termino las grabaciones de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ en el canal Caracol. Ambas, en su paso por el país latinoamericano, visitarion el club deportivo del equipo Boca Junior, uno de los más importantes de Argentina. Por otro lado, la cantante visitó el programa argentino ‘Nadie Dice Nada’ donde la estuvieron entrevistando junto a su exnovio Santiago Talledo.

Greeicy y Talledo compartieron set en la serie juvenil colombiana ‘Chica Vampiro’, trasmitida en el año 2013 por el Canal RCN, para ese momento, la caleña tenía 19 mientras que Santiago 22, los actores mantuvieron una relación por algunos meses, posteriormente el actor argentino se declararía como homosexual. En la entrevista ambos demostraron el cariño que se tienen y los cercanos que son, también recordando como fue su romance entre risas. Así mismo, lo invito a cantar en su show, lo que causó que se generan varios comentarios sobre la pareja de exnovios, en algunos muchos se preguntaban sobre qué opinaría Mike Bahía, actual pareja de la cantante, sobre dicha situación.

Mike Bahía ha estado en gira de medios por Bogotá, por lo que ha estado dando varias entrevistas donde ha dado detalles su vida personal también. En su paso por RCN, le hicieron la pregunta que muchos se estaban haciendo, a lo que contestó:

“Se veían increíbles juntos, lo celebro. Cuando conocí a Greeicy, ellos se daban los picos y yo a Santiago lo amo, es un ser humano increíble. Celebro cada persona que ha pasado por la vida de Greeicy porque permitió que sea la que es, porque maduro el mango que hoy me como, entonces lo celebro y me encanto verlos juntos. Me dio mucha tristeza no estar ahí, pero me encanta verla feliz, su felicidad es la gasolina que me mueve todos los días” señaló Mike, expresando su deseo también de que hagan una canción juntos. La respuesta del caleño generó halagos, donde resaltaban la madurez de Mike, pues esto demuestra la sólida relación que tiene la pareja de cantantes.