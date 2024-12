Jessi Uribe celebró sus primeros cinco años viviendo con Paola Jara, “has pasado bueno”

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos de Colombia. Su voz potente y su estilo romántico lo han llevado a conquistar los corazones de millones de fanáticos en todo el país. Además de su sonado matrimonio con otras de las reconocidas artistas del género, como lo es Paola Jara, quien celebró sus primeros cinco años viviendo con Paola Jara.

En su momento, una de las relaciones más polémicas fue la de Paola y Jessi, pues fueron varios los rumores que apuntaron a que el artista le habría sido infiel a su expareja, Sandra Barrios, y madre de sus cuatro hijos, Alan, Roy, Sarah y Luna. Aunque esta información nunca se confirmó, lo cierto es que las criticas y burlas fueron pan de cada día, pero a pesar de ello, ambos siguieron adelante con su amor, incluso se casaron en mayo del 2022.

Además, sus respectivas redes sociales han sido las protagonistas de su amor y recientemente Jessi Uribe se encargó de celebrar el tiempo que llevan viviendo juntos, pues este 3 de diciembre termina siendo esa fecha oficial: “Hoy hace cinco años me fui a vivir con esta tontica. Ay, pero que cosota. Mi amor cinco años, 3 de diciembre del 2019, nos fuimos a vivir. Ah, la has pasado bueno, si la has pasado bueno”, fueron las declaraciones del intérprete de ‘Matemos las ganas’ mientras que las risas por parte de Paola Jara estuvieron presentes.

La pareja sigue dejan en evidencia una vez más el amor que se tienen y que sigue estando más presente que nunca a pesar de que durante varias semanas deben estar separados por los diferentes compromisos musicales con los que cuentan.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Paola Jara y Jessi Uribe?

La diferencia de edad entre Paola Jara y Jessi Uribe es de cuatro años, donde la paisa es la mayor de este matrimonio, ya que cuenta con 41 años de edad, mientras que el artista con 37 años. Lo cierto es que son pocos años de diferencia y esto desde el principio no fue impedimento para llevar a cabo su unión, que lleva ya poco más de cinco años, dos de ellos de matrimonio.

Hasta el momento se desconoce si Paola deseará tener hijos, ya que en pasadas entrevistas, Jessi confesó que a pesar de tener cuatro hijos de su pasada relación, amaría tener uno con su gran amor, Paola Jara.