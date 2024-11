“Me hace muy feliz”: Jessi Uribe celebra en sus redes logro musical en México

El cantante Jessi Uribe continúa cosechando éxitos en su carrera musical. En esta ocasión, el intérprete de música popular ha logrado posicionarse en el primer lugar del chart de Billboard en la categoría Regional Mexican Airplay con su tema “Si Ya Me Voy”.

Esta noticia ha llenado de alegría al artista santandereano y a sus seguidores, quienes no han dudado en expresar su emoción a través de redes sociales. “Dios siempre va de nuestra mano! Hoy me desperté con la noticia de que estamos #1 en el chart de Billboard en la categoría Regional Mexican Airplay con “Si Ya Me Voy”!! “, escribió Uribe en su cuenta de Instagram, visiblemente emocionado.

El esposo de Paola Jara agradeció a sus fans por el apoyo incondicional y aseguró que este logro es solo el comienzo de grandes cosas. “Me hace muy feliz saber que con nuestra música estamos enamorando lugares como México 🇲🇽 gracias a todos ustedes que hacen parte de esto tan grande 🫶🫶. Lo que se viene será cada vez mejor con ayuda de Dios!”, expresó el cantante.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. “Felicidades querido @jessiuribe3 merecido top #1 en cada rincón del mundo mereces eso y más”; “Súper para mi siempre serás el mejor @jessiuribe3″; “Que bello todo lo q te está pasando @jessiuribe3 felicidades”; “Oh no, está hermosa. Pero que Dios te proteja siempre y te aleje de la muerte”; Vas a lograr cosas muy grandes, te esperamos en México”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el artista.

Con este nuevo logro, Jessi Uribe demuestra una vez más su talento y consolidada trayectoria en la música popular, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional.