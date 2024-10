La ‘Negra Candela’ se fue en contra de la hija de ‘La Gorda Fabiola’, “no necesito escudarme para tener nombre”

Una de las más noticias que embargó de tristeza a los colombianos tuvo que ver precisamente con el fallecimiento el pasado 19 de septiembre de ‘La Gorda Fabiola’, quien hizo parte durante más de 10 años de ‘Sábados felices’ de Caracol Televisión luego de tener que enfrentar complejos problemas de salud que tuvieron inicio desde hace varios años. Ahora, luego de varias semanas de su deceso, la polémica se avivó por uno de los integrantes de su familia, tanto así que recientemente ‘La negra Candela’ se fue en contra de la hija de ‘La Gorda Fabiola’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Polilla relató los momentos “paranormales” que vivió tras la muerte de La Gorda Fabiola

Ante el conocimiento del fallecimiento de la humorista, fueron varias figuras del entretenimiento que llegaron para darle el último adiós, además de expresarle todo el cariño a su familia, su esposo, Nelson Polania, más conocido como ‘Polilla’ y sus tres hijos, David, quien nació del matrimonio con el humorista y los otros dos, Sebastián y Alejandra, sin embargo, quien más ha dado de que hablar ha sido precisamente la mayor de la familia.

La situación inició luego de que ‘La negra Candela’ realizara algunas declaraciones y días más tarde, Alejandra las respondiera por medio de sus redes sociales: “Algunas cosas que dijo son verdad, otras, verdad a media y otras que sí son mentira (…) No se hablaban todos los días (…) Poli es una persona supremamente noble, jamás ha tenido ningún brote de machismo. No ha habido pareja en este mundo, no solo en la televisión, sino en la vida cotidiana, que se haya amado genuinamente. Él amó a mi mamá de forma genuina, siempre la respetó y la trató como a una reina; eran la familia ideal (…) Si sentimos que nos faltaron el respeto al tomarse selfies al querer tomarse fotos con nosotros, eso si tenía toda la razón (…) La negra Candela decía que yo recriminaba a mi mamá por ser gorda al contario, amé profundamente a mi mamá”.

¿Qué dijo ‘La negra Candela’ sobre la hija de ‘La Gorda Fabiola’?

Pero, luego del mencionado mensaje de la hija de ‘La Gorda Fabiola’, la situación no terminó allí, pues ‘La negra Candela’, volvió a referirse a este hecho ante los micrófonos de la emisora ‘Olímpica’ mandando un contundente mensaje a Alejandra: “Respeto, porque usted no fue testigo de lo que yo hablé con ella y cuantas veces me vi, por lo menos a mí, a Graciela Torres. Hicimos unos comentarios del relajo en el que se terminaron convirtieron las exequias de la ‘Gordita’ (…) Obviamente yo dije otras cosas, comenté otras cosas y le quiero decir a la señora que siempre se ha presentado como la hija de ‘La Gorda Fabiola’ que los recuerdos y las conversaciones que yo tuve con Fabiola Posada desde hace más de 30 años son mías son de mi propiedad.

(…) Yo no estoy especulando, no me estoy inventando, porque yo no necesito absolutamente escudarme en nadie para tener el nombre que tengo y la imagen, así que no se ponga a contradecirme porque usted no fue testigo de las conversaciones y las veces que yo hablé con Fabiola Posada”.