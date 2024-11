Ariel Osorio desmintió su rol en ‘Bravíssimo’ “No soy el remplazo de Marcelo Cezán”

Ariel Osorio se ha cosolidado como uno de los presentadoraas de entretenimiento más importantes del país. Sin duda, su rol en ‘Lo Sé Todo’ fue de gran relevancia para su carera, ganando una gran audiencia. Pero luego de que CM& aparagra sus cámaras y aterrizara a CityTV con ‘La Corona’, también sigue consiguiendo logros, ya que desde su llegada, CityTV se convirtió en el tercer canal más visto en el país.

PUBLICIDAD

Junto a Alejandra Serje y Nanis Ochoa, Ariel estarán dando las mejores noticias del entretenimiento colombiano. Pero desde que se confirmó que Marcelo Cezán sería el nuevo presentador de ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada, muchos llegaron a especular que el reemplazo de Marcelo en Bravíssimo estaría peligrando, y que sería reemplazado por Ariel Osorio.

Ariel Osorio desmintió su rol en ‘Bravíssimo’

Luego de dichos rumores, el presentador se tomó sus redes sociales para desmentir dichos rumores, señalando que: “No soy el remplazo de Macelo Cezán, tema que ni siquiera se ha hablado ni se ta tocado. No tiene reemplazo. La voz , la imágen, la identidad de Bravíssimo es Marcelo Cezán, y lo aclaramos en ‘La CoronaTV’, Marcelo Cezán continúa presentando ‘Bravíssimo’ no se preocupen, yo no voy a ser su reemplazo, cómo lo voy a reemplazar, yo estoy dirigiendo, produciendo, presentando, haciendo de todo en ‘La CoronaTV’ de lunes a viernes, entonces no voy a tener tiempo”.

Del mismo modo señaló que no descarta la posibilidad de participar en el programa mañanero de los fines de semana de ‘CityTV’: “Si de pronto en algún momento lo requiere por algún motivo, ahí estare, porque estamos en la misma casa que es CityTV”.