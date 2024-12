Rigoberto Urán lamentó la muerte de Sandra Reyes y le agradeció por el homenaje a su madre

La actriz Sandra Reyes partió de este mundo terrenal en la mañana de este domingo primero de diciembre, luego de enfrentar con todas sus fuerzas la dura sintomatología que genera el cáncer de seno. Son muchas las figuras que han salido a manifestar su pésame por esta triste perdida, dentro de ellas el ciclista Rigoberto Urán, quien le agradeció a la actriz por el homenaje que le hizo a su señora madre con su papel en la bionovela ‘Rigo’.

La producción inspirada en la vida del medallista olímpico en Londres 2012, fue uno de los últimos papeles de Reyes frente a las pantallas, producción de RCN en la que ella se dio a la tarea de interpretar a Aracely Urán, la progenitora del ‘Toro de Urrao’, uno de los personajes al que más cariño le tuvieron los televidentes.

Sandra Reyes La artista interpreta a la madre de Rigoberto Urán en la serie Rigo. / Foto: Instagram @sandrareyesactrizoficial

En procura de mostrar sus condolencias y de resaltar la vida y obra de Marcela, Rigoberto decidió aprovechar lo masivo de su cuenta de Instagram donde acumula 2,6 millones de seguidores para hacer una publicación en modo de homenaje en la que subió un carrete fotográfico acompañado de las siguientes emotivas palabras: “Gracias al proyecto de Rigo tuvimos la bendición de conocerte y recibir su amor, tus abrazos se quedarán en nuestras mentes. Gracias por respetar a mi mamá. Fuerza a toda su familia, D.E.P”

Otra de las personas cercanas a Marcela que decidió recordarla cariñosamente y agradecerle por el aporte en su carrera fue Ana María Estupiñan, quien interpretó a ‘Michelle Durango’ en la producción de nuestra tele, artista que expresó: “Estoy triste, muy triste, esta noticia me deja el corazón roto; me cuesta creer que ya no estás. Sandri, tu corazón, tu alegría, todo lo maravilloso que había en tu cabeza y en cada conversación contigo, es lo que más me queda para siempre”.