“Me deja el corazón roto”: Ana María Estupiñán reaccionó a la muerte de la actriz Sandra Reyes

El mundo del espectáculo colombiano está de luto tras la muerte de la actriz Sandra Reyes, quien falleció el 1 de diciembre de 2024 a los 49 años. La actriz, recordada por su emblemático papel como la doctora Paula en la telenovela ‘Pedro el escamoso’, dejó una huella imborrable en la televisión nacional. Su último trabajo en la pantalla fue en la bioserie ‘Rigo’, donde interpretó con maestría a la madre del ciclista Rigoberto Urán.

Una de las primeras en reaccionar ante esta pérdida fue la actriz Ana María Estupiñán, quien compartió su tristeza en redes sociales. En su cuenta de Instagram, Ana María publicó una emotiva galería de fotos junto a Sandra, tomadas durante el rodaje de ‘Rigo’, donde interpretaron a madre e hija políticas.

“Estoy triste, muy triste, esta noticia me deja el corazón roto; me cuesta creer que ya no estás. Sandri, tu corazón, tu alegría, todo lo maravilloso que había en tu cabeza y en cada conversación contigo, es lo que más me queda para siempre. Dejaste una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Que Dios te reciba con esa misma alegría y amor que nos regalaste aquí en la tierra. Q.E.P.D. Te quiero”, escribió Estupiñán.

La muerte de Sandra Reyes ha generado una gran cantidad de mensajes de pesar en redes sociales. Trascendió que la actriz falleció en su hogar tras una larga lucha contra el cáncer de seno, una enfermedad que enfrentó con valentía durante varios años.

Sandra Reyes fue una figura clave en la televisión colombiana, destacándose por su talento y versatilidad. Su interpretación en ‘Rigo’ fue ampliamente elogiada, compartiendo escena con grandes actores como Robinson Díaz, Julián Arango, Andrea Guzmán y Ramiro Meneses.

La partida de Sandra Reyes deja un vacío profundo en el mundo del entretenimiento, pero su legado artístico perdurará en las memorias de quienes disfrutaron de su trabajo. Amigos, colegas y fanáticos recuerdan a la actriz como una persona alegre, generosa y apasionada por su profesión.