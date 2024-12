La razón por la que Sandra Reyes mantuvo su enfermedad privada: así será su despedida

Hay luto en la televisión colombiana por el fallecimiento de la reconocida actriz Sandra Reyes, en horas de la mañana de este 01 de diciembre el 2024. Se caracterizó por ser una talentosa profesional que se ganó el cariño de los televidentes por su participación en diferentes novelas como ‘Pedro El Escamoso’, o ‘Rigo’.

El mundo actoral y de la televisión colombiana despiden a una profesional que se ganó el cariño de los televidentes por los papeles que interpretó como el de ‘la doctora Paula’ en Pedro el Escamoso y ‘Aracely’ en Rigo. Pero en su carrera también brilló en producciones como ‘Me Llaman Lolita’, ‘Tres Milagros’, ‘El Cartel de los Sapos’, y ‘Verdad Oculta’, algunas del canal RCN.

Sandra Reyes ocultó su enfermedad

Para los televidentes fue una sorpresa al enterarse que la actriz sufría de cáncer de seno, pues siempre lo mantuvo en la privacidad de su familia y personas más cercanas.

El encardo de informar que la actriz falleció fue su primo, Nicolás Reyes. “Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”.

Además, indicó que el circulo más cercano de la actriz realizará un homenaje privado para despedirla, pues quería mantener su vida personal alejada de lo público.

Sandra Reyes se retiró de las pantallas

La actriz decidió tomar un descanso, buscando un nuevo rumbo en su carrera y su vida personal.

En el año 2023, la actriz hizo una revelación que dejó a más de uno boquiabiertos. Mientras estaba en el programa ‘Buen Día, Colombia’, Reyes contó que hace algún tiempo había tenido contacto con un extraterrestre y dijo que iba a pasar poco tiempo hasta que ellos aparecieran.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, contó.