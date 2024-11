Divertida preparación de Rigoberto Urán en inglés por si gana en los premios Emmy

A través de las redes sociales se conoció un video, en el que aparecen Rigoberto Urán y Juan Pablo Urrego, quienes están en una sala de esperar de un aeropuerto, porque viajan a Nueva York para la gala internacional de los Premios Emmy, la cual será el próximo 25 de noviembre, en el New York Hilton Midtown, por ‘Rigo’, producción de del Canal RCN, que está compitiendo en la categoría de ‘mejor telenovela’. En las imágenes se les observa practicando el discurso en inglés, en caso de que queden ganadores.

Rigo Urán y el “Rigo genérico”, como le dijo el deportista a Juan Pablo Urrego, formaron un gran vínculo desde la novela.

Divertido video de Rigoberto Urán y Juan Pablo Urrego

El video fue grabado justo antes de subirse al avión y generó risa en sus seguidores al escuchar hablar en inglés al destacado ciclista.

En medio del video grabado le contaron a sus seguidores que iban rumbo a los Premios Emmy 2024. En un momento, el actor le preguntó al ciclista si ya tenía listo el discurso que iba a dar cuando lo llamaran a la tarima.

“Pilas con esas palabras que va a decir, ¿ya las tiene?”, la preguntó Juan Pablo Urrego a Rigoberto Urán. De inmediato el ciclista le preguntó que si tenían que ser en inglés y, tras recibir un sí, empezó a mostrar sus dotes bilingües.

“I’m so happy to win this award. For all people in Colombia, thank you”, dijo Rigoberto Urán con ayuda de Juan Pablo Urrego y al finalizar el posible discurso, ambos se rieron a carcajadas. Palabras que significan, ‘yo estoy muy feliz de ganar este premio. Para todo la gente en Colombia. Gracias’.