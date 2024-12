“Hay muchas pasiones”: Jorge Rausch se pronunció sobre una de las más grandes polémicas de ‘MasterChef Celebrity’

Jorge Rausch aprovechó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para aclarar uno de los temas que más debates ha generado en las redes sociales sobre ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, dejando algunas respuestas acaloradas en el proceso. Es por eso que el chef decidió ponerle fin a los rumores y contar qué sucede al respecto en la cocina del programa.

El reality show culinario se acerca cada vez más a su final, dejando ver que el ‘top 10′ cada vez se va reduciendo, siendo la salida de Jacko la más reciente, una que muchos internautas lamentaron, en especial porque esperaban que otra participante saliera del programa: Dominica.

Y es que a través de las redes sociales, muchos televidentes no dudan en dejar su opinión sobre lo que sucede dentro del estudio de RCN, con muchos mostrándose inconformes con la actitud de los participantes, e incluso con la del panel de jueces.

Y a propósito de esto último, un par de usuarios de Instagram abordaron a Jorge Rausch durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram sobre si existía el favoritismo dentro del programa, enfocándose específicamente en Martina ‘La peligrosa’.

Ante estas acusaciones, el cocinero dio la cara y respondió de manera contundente que no existía tal cosa como el favoritismo dentro de MasterChef Celebrity, indicando que hay un detalle que puede cambiar la percepción de los televidentes.

“No hay favoritismo! Eso se los puedo garantizar. Hay muchas pasiones porque el programa es espectacular y genera muchas emociones. Peeero nosotros tenemos claro que solo juzgamos platos, no personas”, escribió el chef en una historia de Instagram.

Jorge Rausch ahondó más en esta polémica sobre MasterChef Celebrity

A propósito de que otro usuario de esta plataforma lo abordara sobre la misma situación dentro de MasterChef Celebrity, el colombiano no dudó en volver a aclarar esto, extendiéndose un poco más a la hora de responder.

“Es recurrente encontrar gente que no entiende o no coincide con nuestras decisiones, MasterChef es un programa que genera muchas pasiones. Dicho eso, quiero que sepan que juzgamos platos, no personas, y es algo que nos tomamos muy en serio, es una gran responsabilidad con los participantes y nuestra audiencia”, redactó Jorge Rausch en su historia.