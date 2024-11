Caterine Ibargüen de ‘MasterChef Celebrity’ confesó el motivo de fallecimiento de su mamá, “casi no entro”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas más queridos por los televidentes, pues a lo largo de seis años ha sabido conquistar al público a partir de todo un grupo de famosos, quienes llegan a mostrar su talento en la cocina más importante del mundo y por supuesto a llevarse el premio mayor. Teniendo así que conquistar el paladar del exigente grupo de jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Ahora, luego de varios días de un doloroso deceso, una de las actuales participantes, como lo es Caterine confesó el motivo del fallecimiento de su mamá.

Caterine sin duda, es una de las exdeportistas más queridas en el país, teniendo en cuenta que los logros obtenidos en las disciplinas de salto de longitud, salto de altura y triple salto, llevándose varias medallas a nivel internacional. Sin embargo, luego de varios años de una exitosa carrera, la también enfermera decidió darle paso a otras facetas, especialmente, con su participación en ‘MasterChef Celebrity’ del Canal RCN, donde se ha destacado por su esfuerzo y dedicación por seguir aprendiendo de la cocina, sin hacer a un lado el toque de competitividad con el que cuenta.

Pero, uno de los mayores dolores los vivió hace pocos meses con el fallecimiento de su mamá, Francisca Mena, quien le apoyó desde el inicio de su carrera, a pesar de que ya no vivía con ella desde que tenía 13 años de edad, a pesar de ello el amor y la atención estaban más latentes que nunca, así como lo evidenció con la voz entrecortada al hablar de ella durante el programa de cocina. Si bien, eran pocos los detalles sobre este difícil momento, la exdeportista se refirió al tema durante el programa ‘Buen día Colombia’.

¿Cuál fue el motivo de fallecimiento de la mamá de Caterine Ibargüen de ‘MasterChef Celebrity’?

Francisca Mena, mamá de Caterine Ibargüen, según lo mencionada por la participante de ‘MasterChef Celebrity’ sufrió una subida de presión que le produjo un derrame cerebral: “Después sufrió un derrame cerebral y se me fue. Durísimo porque a mí me tocó viajar con el cuerpo de mi mamá y cuando llegué ya era de noche, esa casa estaba llena de luz, entonces fue muy duro volver a entrar y dije ‘no te hice para esto, no te hice para traértela así' y no, casi no entro, eso sí fue super fuerte, pero mira que estoy muy tranquila yo creo que todos los seres humanos deben dar todo, el máximo”.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Caterine Ibargüen en el Canal RCN?

Antes de que se diera su salida en ‘MasterChef Celebrity’ se confirmó que Caterine Ibargüen es el nuevo talento de Noticias RCN, haciendo parte de la sección deportiva, donde se estrenó hace varios días recibiendo halagos por parte de sus seguidores y demás figuras del entretenimiento.