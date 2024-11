Rausch de MasterChef reveló la inesperada profesión que hubiera ejercido de no triunfar en la cocina

El bogotano Jorge Rausch es una de las figuras públicas más queridas en Colombia , no solo por su aporte a la gastronomía del país, también por su trabajo en la pantalla chica que lo han llevado a ser jurado en MasterChef Celebrity de RCN y la versión ecuatoriana del mismo programa que se emite en Teleamazonas. Pero, previo a dedicarle su vida a los fogones, el afamado chef consideró en varias ocasiones en dedicarse a otra profesión, algo que reveló en un reciente video.

El talento de Raush en las cocinas y su innegable carisma le ha permitido consolidar varias pautas publicitarias en la TV, dinámica laboral que también se ha trasladado a las redes sociales, debido a la vasta comunidad que tiene en plataformas en como Instagram donde ya lo siguen 1,6 millones de seguidores.

Justamente en una de sus más recientes publicaciones, el dueño del restaurante Casa Palermo de la capital colombiana, decidió saciar la curiosidad de varios de sus seguidores, contestando varias de sus preguntas, dentro de ellas una relacionada con la profesión a la que se habría dedicado de no haber tomado el camino de la culinaria.

“Yo soy un enamorado de la historia y la filosofía, por ahí iría la vaina. Otra cosa que me encanta y que no soy ‘master’, pero me gustaría hacer es ser carnicero. (...) Uno tiene que hacer en la vida lo que le haga feliz, porque uno se la pasa trabajando todo el día y si no hace lo que le da felicidad es realmente miserable, uno siempre tiene una oportunidad”, expreso ‘Eliminator’, como cariñosamente lo llama el público del Ecuador.

