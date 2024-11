El especial regalo de la hija de Catalina Gómez para familiar de Carolina Soto; forma parte de su negocio

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento con más mayor trayectoria en la pantalla chica, ya que ha estado presente durante 23 años, acompañando a diario las mañanas de los televidentes con una variedad de contenidos con los que buscan entretener y conectar con el público. Además de contar con un amplio equipo de presentadores como lo son Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto y Catalina Gómez y recientemente la hija de la paisa tuvo especial regalo con la pequeña de Carolina Soto.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el negocio de la hija de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El negocio de Emilia, la hija de Catalina Gómez, está enfocado en la venta de peluches de crochet, algunos de los diseños ya se encuentra en la lista, pero para quienes deseen el propio, la joven también está abierta a realizarlos. En cuanto a los precios, de acuerdo con su página web, se encuentran entre los 60 y 100 mil pesos.

Le puede gustar: Lucas Sampedro, hijastro de Catalina Gómez, mostró su nuevo logro en ‘Blu Radio’, recibió halagos de su padre

¿Cuál fue el regalo de la hija de Catalina Gómez para la pequeña de Carolina Soto?

Carolina Soto no dudó en compartir, por medio de sus redes sociales, la felicidad de su pequeña Violetta ante el regalo de la hija de Catalina Gómez, tratándose de un perrito tejido en crochet, que hace referencia a Praga, una de las mascotas de la presentadora de ‘Día a día, Carolina Soto’: “Es que ella sí sabe coser bien. Un perrito que es Praga. Me gustó mucho. Gracias Emilia”, agregó la hija de Soto, mientras que las declaraciones por parte de ella tampoco faltaron, reiterando: “Violetta está feliz con su muñeco tejido de Crochet By Emilia”.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Catalina Gómez fuera de ‘Día a día’?

Catalina Gómez por medio de las redes sociales se encargó de promocionar su nuevo proyecto fuera de ‘Día a día’, según lo compartido por la presentadora de Caracol, es un ‘Jungle woman’, es decir, un taller en el que los participantes podrán de disfrutar de budokon yoga, meditación guiada, relajación con cuencos alquímicos, una charla y según lo mencionado un brunch más que delicioso para cerrar esta actividad como se debe.