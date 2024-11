“Te pasaste”: Dani Duke asustó a sus seguidores con su incómodo video de Halloween

Dani Duke dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores al compartir un curioso video en donde aprovechó para mostrar cuál fue su disfraz para la celebración de Halloween de este año, dejando ver no solo su atuendo sino otro detalle que tomó por sorpresa a los internautas, causándoles un susto en el proceso.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido se encuentra en un buen momento de su vida, protagonizando un romance estable con su novio, ‘La Liendra’, sacando adelante su emprendimiento de cosméticos, además de su rol de maquilladora que se mantiene presente en su vida con diferentes tutoriales en las redes sociales.

Puede leer: Fin de los rumores: ‘La Liendra’ aclaró por qué no está viajando junto a su novia

Además, la colombiana también tuvo su debut en la televisión, estando al frente de un breve segmento televisivo en el canal Teleantioquia con el programa ‘Influen-ser’, donde entrevista a diferentes figuras de las plataformas digitales.

Sin embargo, Dani Duke no ha descuidado sus redes sociales ni a sus seguidores, razón por la cual compartió su acostumbrada publicación de Halloween como todos los años, dejando ver su disfraz en el proceso.

Por lo general, la joven suele recurrir al maquillaje de caracterización para darle más fuerza a sus disfraces, pero en esta oportunidad decidió mantenerlo simple al darle vida a una bruja usando un vestido clásico en color blanco y rosa pálido con un sombrero de punta característico de este tipo de personajes, además de una escoba.

El clip en cuestión la muestra a ella en un bosque solitario mientras realiza una especie de ritual con velas, esencias e inciensos, redactando una especie de hechizo en la descripción de su publicación.

PUBLICIDAD

Lea también: “No me voy a permitir nada”: Dani Duke se someterá a una estricta dieta por esta razón

Dani Duke le dio un susto a sus seguidores.

Si bien el disfraz de la influencer no fue completamente terrorífico, el ambiente y la atmósfera que le dio al video sí lo fue, mostrando un paisaje desolado y una música tenebrosa en el fondo, poniéndole el tono aterrador característico de la fecha.

Sin embargo, lo que terminó de asustar a los seguidores de Dani Duke fue que al final del clip empleó el recurso de un ‘jump scare’ al mostrar repentinamente una imagen de un monstruo con dientes afilados mientras se escuchaban unos gritos en el fondo.

Este detalle tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no dudaron en manifestarse en las redes sociales al respecto: “Espectacular!!! Jajajaja no me esperé ese final”, “Sencilla pero siempre rompiéndola”, “Te pasaste, casi se me sale el corazón”, “Dani ponete seria, hoy me toca dormir sola hombre, Eavemaria. Poca empatía tenes”.