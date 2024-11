“Es el único que tengo”: ‘La Segura’ habló de la “crisis” que atraviesa por culpa de su embarazo

‘La Segura’ le contó a sus seguidores que detrás de todas las historias divertidas y alegres que comparte en sus redes sociales en relación a su embarazo, se esconde una ”fuerte crisis” con la que ha tenido que lidiar en estas últimas semanas, dando a entender que este proceso también le ha dejado algunos aspectos negativos.

La creadora de contenido tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores y sus allegados cuando anunció en una emotiva publicación que está esperando a su primer hijo, generando todo tipo de mensajes positivos y una gran cantidad de felicitaciones en la sección de comentarios del post.

A partir de esta publicación, la joven ha compartido diferentes fotos y videos en donde resalta varios detalles positivos de este proceso, aprovechando su estado de embarazada para probarse diferentes atuendos de ropa que le permitan presumir su pequeño ‘baby bump’.

Y si bien se ha mostrado muy alegre durante estas dinámicas, a través de unas historias de Instagram dejó ver que detrás de esto se esconde una “fuerte crisis” para ella, dando a entender que su faceta maternal también le ha dejado algunos altibajos.

“Estoy pasando por una fuerte crisis de ropa, no sé qué ponerme. O sea, no hallo, no hallo qué ponerme, no hallo”, dijo con frustración La Segura en una historia, dando a entender que el crecimiento de su barriga le ha impedido ponerse la ropa que ya tenía.

También aprovechó para indicar que va a separar la ropa que no usará durante su embarazo, todo con el fin de poder tener a la mano las prendas más holgadas que se ajusten a los cambios de su cuerpo.

La Segura le hizo frente a sus detractores por el aspecto de su barriga

En la misma serie de historias, la creadora de contenido aprovechó su crisis de ropa para hablar sobre el aspecto de su barriga, indicando que estaba al tanto de que no lucía como ella quería debido a un problema con una liposucción que salió mal en el pasado.

“Les pido que a todas las criticonas de mi estómago, soporten porque es el único que tengo, no lo voy a intercambiar con el tuyo. Tengo fibrosis, sí, la tengo, de una mala liposucción hace mucho tiempo”, dijo un poco alterada La Segura.

También destacó que si bien no se siente “linda”, está cómoda con los atuendos que escoge, todo con el fin de estar más a gusto durante esta etapa.