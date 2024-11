¿Lina Tejeiro y Greeicy discutieron? Esto dejaron ver en redes sociales

Lina Tejeiro sabe cómo cautivar desde las redes sociales y es que por medio de ellas cuenta detalles de su vida y sus negocios, así como sus papeles en grandes producciones además que una que otra vez hace unos lip sync que se vuelven virales.

PUBLICIDAD

Lea también: Cony Camelo ya tiene sustituta y los televidentes esperan su salida del top 8 de ‘MasterChef Celebrity’

Y esta vez no ha sido la excepción pues se ha acompañado de su gran amiga la cantante Greeicy Rendón y Santi Talledo en el que dejaron ver una vez más lo que pueden hacer juntas para entretener.

Letra de “El año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños loser”

Se trata de la que es considera una de las joyas de las redes sociales desde hace años atrás en el que un par de niñas tienen una batalla de rap para discutir sobre si una será invitada a una fiesta de cumpleaños o no. Lina Tejeiro representó a una y por su parte Greeicy Rendón a la otra mientras que Santi Talledo se encargó de hacer el sonido.

“El año que viene, no te voy a invitar a mi cumpleaños loser”, dice Greeicy mientras que Lina Tejeiro contesta “Tu no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiero. No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado, finjo ser tu amiga, para que me empieces a rapear”.

Luego Greeicy entra más en el papel de la niña para reiterar que “¿Sabes qué?, yo te voy a quitar todo lo que te di en mi cumpleaños. ¿Y sabes qué? a vos te encantó mi cumpleaños el año pasado” y en perfecto lip sync de Lina Tejeiro llega la respuesta “no es verdad, solo finjo. Sé fingir muy bien así que no te metas conmigo o si no, estas bien muerta”.

Y tal como ocurre en el video original el rapeo se pone más intenso pues hasta incluyen a la maestra a lo que Greeicy remata con “¿Sabes qué? Le voy a decir a la seño Pilar que te ponga un cero en la prueba de matemáticas y la libreta vas a ver tendrás un cero, todos los días”.

PUBLICIDAD

Finalmente es la última intervención de Lina Tejeiro para decir “¿A mí que me importa?, me importa la familia. No me importas tú. No me importa nadie. No me importa nadie. Solo me importa mi familia de la vida” para pasar a una expresión de Santi Talledo.

Tal y como era de esperarse la publicación de Lina Tejeiro no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que resaltaron la complicidad de ambas para este tipo de videos y en especial a los lazos que las unen.

“Ellas llegan a pelear de verdad y dejaría de creer en la amistad 🔥 😂”, “Son las reinas de este audio”, “Está es la pelea por la traición con Lele Pons 😂 😂” y “Ja ja ja cada una en su papel perfecto”, son solo algunas de las reacciones que destacan.