Experiodista de Noticias Caracol se fue en contra de Susana Boreal, “la invito a desaparecerse otro ratico”

Noticias Caracol es uno de los informativos más conocidos en Colombia, ya que con el paso de los años ha contado con una importante acogida entre los televidentes gracias a su amplia cobertura en temas políticos, sociales, deportivos y de entretenimiento. Motivo por el cual contar con un grupo de presentadores y periodistas termina siendo más que necesario, pero también son varias las caras quienes han decidido decir adiós al noticiero de Caracol Televisión y a pesar de ello siguen dando de que hablar, pues recientemente una experiodista de Noticias Caracol se fue en contra de Susana Boreal.

Durante varios años, Juanita Gómez se convirtió en una de las presentadoras principales de Noticias Caracol en su emisión del medio día, donde se encargó de informar a los televidentes y también evidenciar su talento en cada una de sus apariciones. Sin embargo, luego de un buen tiempo siendo parte del noticiero, la periodista decidió dar un paso al costado para así llevar a cabo otras facetas y poder seguir creciendo profesionalmente, llegando a formar parte del equipo de Revista Semana, medio para el que se ha convertido en una ficha bastante importante.

Pues, además de sus contantes apariciones por las plataformas digitales de los respectivos medios de comunicación, Juanita, también termina siendo bastante activa y muestra clara de ello es su cuenta de ‘X’, donde recientemente no dudó en poner sobre la mesa las declaraciones de Susana Boreal, quien generó polémica al referirse a que no se debe obligar a los niños a ir al colegio: “Siento que obligar a un niño a asistir al colegio… A mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento, porque es obligar el tiempo de una persona, que está en un lugar en el que muchas veces no quiere estar (…) Una época en donde pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no. Tienen que estar sentados en una silla ocho horas, escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios en contra no faltaron, entre ellos, el de la experiodista de Noticias Caracol, quien reiteró: “Sin cifras, sin evidencia, sin argumentos. Vergonzoso el papel de la congresista Susana Boreal, la invito a desaparecerse otro ratico y educarse antes”, además Juanita añadió el video en el que se evidencian las respectivas declaraciones de Boreal.

¿Quién es el esposo de Juanita Gómez, experiodista de Noticias Caracol?

El esposo de Juanita Gómez es Felipe Cubillos, quien, por el contrario, está dedicado a la publicidad y luego de varios años de relación se casaron el 30 de noviembre del 2019, es decir, que actualmente llevan casi cinco años de casados, apoyándose así en cada uno de sus proyectos.