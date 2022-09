“No imaginan la llorada”: Juanita Gómez dedica mensaje tras su salida de Noticias Caracol

Juanita Gómez, reconocida periodista de Noticias Caracol, dio a conocer en las últimas horas su retiro del canal con el fin de sumarse a la nueva cara de la Revista Semana.

La encargada de hacer el anunció fue la misma revista, en donde afirman que su rol será la dirección: “como editora de contenidos digitales y producción de contenido para nuestras audiencias en las diferentes plataformas”.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora se despidió de la que fue su casa por varios años y la casa que le dejó no solo grandes aprendizajes, sino también amigos y colegas que, según ella, ahora llevará en el corazón. Además, agregó que ha llorado bastante, ya que, nunca será fácil despedirse después de 12 años en Caracol.

“Hay una canción de los hermanos Lebrón que dice: “por cada risa hay diez lágrimas”. Y no les voy a mentir, fueron 12 años duros, tal vez quienes no hacen parte de los medios de comunicación, no alcancen a dimensionar lo difícil que puede llegar a ser recorrer este camino y llegar hasta donde he llegado. Por eso prefiero quedarme con las sonrisas, con la gente.

Solo tengo gratitud, no solo con Dios, sino con todos los que me han ayudado a construir la carrera que tengo hoy. Soy la suma de todos ellos. Somos un cúmulo de buenas historias y buenos recuerdos. Me voy a abrir nuevos caminos y seguir remando ✊🏼”.

El sentido mensaje de Juanita estuvo acompañado de una serie de fotografías que rememoran su paso por el noticiero y de acuerdo con ella, cada una de estas lleva una historia de fondo.

Sin olvidar que Juanita no ha sido la única que ha decidido seguir su camino en Semana, hace pocos días Juan Diego Alvira anunció su salida del canal para ser parte también de la revista.