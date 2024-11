Periodista de Noticias Caracol confesó que le pidieron matrimonio sin saber que estaba embarazada

Noticias Caracol es uno de los noticieros más famosos en Colombia y reconocidos en Colombia, ya que a lo largo de sus diferentes emisiones el informativo de Caracol Televisión se encarga de ofrecer una amplia gama de noticias, entre seguridad, economía, política, deportes y entretenimiento, las cuales a diario son presentadas por un grupo de presentadores y periodistas experimentados, que también dan de que hablar por su vida privada y ahora una de ellas confesó que le pidieron matrimonio sin saber que estaba embarazada.

Se trata de la conocida periodista, Daniela Pachón, que lleva varios años siendo parte de Noticias Caracol, estando presente en las emisiones del fin de semana y también del medio día, demostrando así el talento con el que cuenta ante las cámaras y a la hora de presentar. Si bien, su camino no ha sido sencillo, actualmente lleva a cabo su más grande pasión en el periodismo y también expresando el amor por su familia.

Actualmente, la periodista de Noticias Caracol lleva más de una década con su esposo, Giovanni Quintero, con quien le dio la bienvenida a su hija, Victoria, que estaría sobre sus cuatro años de edad. Sin embargo, durante una entrevista para Caracol Televisión contó la desconocida historia junto a su esposo: “Él hizo su vida y yo acepté que haría mi vida sola. Al año coincidimos en una peluquería de un gran amigo en común (…) A la hora estábamos partiendo la torta y fue como si nunca nos hubiéramos separado. Él me pide matrimonio y yo estaba embarazada sin saberlo, estábamos en una playa, estábamos en Miami y a los ocho días me enteró de que estaba embarazada, le digo yo no quiero saber nada de preparativos, nada de nada. Nace Victoria en 2022, dijimos las cosas están cambiando para bien y Victoria es la causante, pues agradezcamos y cerremos el año agradeciendo”.

¿A qué se dedica el esposo de Daniela Pachón de Noticias Caracol?

Giovanni Quintero, el esposo de Daniela Pachón de Noticias Caracol es un director de cine y fundador de ‘GWorld’, una marca que ropa con la que ha buscado darse a conocer, contando así con su respectiva plataforma para venta y envíos a través de las redes sociales. Aunque se desconoce el lugar en el que se conocieron, lo cierto es que su amor ha perdurado a pesar de la serie de dificultades que han tenido que afrontar.