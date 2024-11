“Obligar un niño a ir al colegio es una forma de violencia”: Susana Boreal desata polémica tras sus declaraciones

La congresista del Pacto Histórico, Susana Gómez, conocida como Susana ‘Boreal’, afirmó que obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia. Según la legisladora, esta práctica representa una violación de los derechos del niño y una forma de adoctrinamiento.

En una reciente intervención, la congresista expresó que la obligatoriedad de la educación escolar no solo es inapropiada, sino que también puede ser dañina para el bienestar de los niños. En sus palabras: “Siento que obligar a un niño a asistir al colegio... A mí me parece que es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento porque es obligar el tiempo de una persona, que está en un lugar en el que muchas veces no quiere estar”.

A lo largo de su discurso, Gómez hizo hincapié en la disfuncionalidad del sistema educativo actual. Señaló que “garantizar que un niño vaya al colegio no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas”. De acuerdo con ella, el sistema está lejos de cumplir su propósito, ya que muchas veces se obliga a los estudiantes a asistir a clases en condiciones poco adecuadas, con clases masivas y profesores sin recursos suficientes para brindar una educación de calidad.

La congresista también criticó el enfoque del sistema educativo, sugiriendo que más que formar a los estudiantes como ciudadanos críticos y creativos, las escuelas los preparan para el mundo laboral de forma precaria. Según Susana ‘Boreal’, “nosotros pretendemos que sea una educación de calidad. Lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después”. En su opinión, las largas jornadas escolares, seguidas de jornadas laborales extensas, acaban por limitar el tiempo de los niños para su desarrollo personal y familiar.

Además, la representante del Pacto Histórico planteó una reflexión sobre el impacto que tiene el sistema educativo en la creatividad de los niños. “Una época en donde pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no. Tienen que estar sentados en una silla ocho horas, escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas”, comentó Gómez, refiriéndose a la necesidad de un cambio radical en la forma en que se estructuran los programas educativos.

Para ella, las condiciones actuales impiden que los niños aprovechen su potencial creativo y personal, pues están más enfocados en seguir reglas rígidas y aprender contenidos que no siempre tienen aplicación en la vida diaria.

Finalmente, la congresista hizo un llamado a sus compañeros de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para reflexionar sobre el papel de la educación obligatoria en el desarrollo de los niños. Gómez cuestionó por qué se debe imponer la asistencia escolar a quienes no se sienten cómodos en el ambiente escolar, mencionando situaciones como el bullying o las necesidades especiales que algunos niños pueden tener. “No estemos imponiéndole a la gente cosas que van en contra de su voluntad y que también respetemos la voluntad de niños y niñas”, indicó, enfatizando que, en muchos casos, los niños pueden tener razones legítimas para no querer asistir al colegio.