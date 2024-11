¿Elizabeth Loaiza cuestiona el resultado de las votaciones de La Casa de los Famosos? Esto dijo la modelo

Elizabeth Loaiza apareció nuevamente en las redes sociales después de haber participado como aspirante a entrar en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, quedando desplazada de la competencia luego de que Yaya Muñoz tuviera más votos. Y tras este evento, la modelo aprovechó para pronunciarse al respecto, dando a entender que no estaba del todo conforme con los resultados.

La nueva temporada de este reality show vino con un par de sorpresas antes de su estreno, siendo una de ellas la posibilidad del público de poder elegir quiénes serán los participantes de esta entrega, todo a través de un sistema de votaciones.

De momento, Melissa Gate, Emiro Navarro y Yaya Muñoz son las figuras que han sido escogidas por los internautas, ganándose un puesto dentro de la casa/estudio de RCN. Y tal parece que esta modalidad planea extenderse por algunas semanas debido a que actualmente presentaron a seis nuevos aspirantes con esta misma finalidad.

Pero durante la semana anterior las cosas se pusieron muy reñidas, ya que Elizabeth Loaiza y Yaya Muñoz mantuvieron un número de votos bastante similar. Sin embargo, de acuerdo a los resultados emitidos por RCN, Muñoz terminó siendo la ganadora.

Y si bien Loaiza se había mantenido en bajo perfil desde que se dieron a conocer los resultados, hace poco aprovechó una historia de Instagram para dejar entrever que no estaba del todo conforme con los resultados de las votaciones, indicando que en la brevedad publicaría un video en donde profundizaría en este tema.

“Voy a hacerles un video y se los estaré montando en YouTube para que ustedes sepan desde un inicio qué pasó con las votaciones, sepan qué clase de personas son las que me tocó en el segmento de votación, porque hay muchas hipócritas, hay muchas mentirosas”, dijo contundentemente la colombiana.

¿Por qué Elizabeth Loaiza estaba desaparecida de las redes después de la votaciones de La Casa de los Famosos?

En la misma historia, la modelo aprovechó para contar las razones por las cuales se mantuvo en bajo perfil después de que Yaya Muñoz se llevara el puesto dentro de La Casa de los Famosos, indicando que estaba descansando y ocupándose de algunos asuntos personales.

“Primero: me dediqué a descansar porque no dormí durante muchos días. Segundo: hoy me tocó venir a seguir con mis labores, obviamente, a trabajar acá en el campo”, dijo Elizabeth Loaiza en la historia de Instagram.