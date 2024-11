¿Nairo Quintana o Lady Tabares? ‘La Casa de los Famosos Colombia’ anuncia su primer participante directo

Desde el pasado 4 de noviembre ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha sometido a votación entre grupos de seis aspirantes a quienes serían los participantes de la segunda temporada, pero ahora ha anunciado la entrada directa de un participante.

PUBLICIDAD

Lea también: Novio de Zulma Rey es aspirante a ‘La Casa de Los Famosos Colombia’ ¿logrará entrar?

“#LaCasaDeLosFamososCol se prepara para anunciar al primer famoso que entrará de manera directa al reality, 🤩para sumarse a los 3 habitantes que ustedes han elegido mediante la votación. ¿Quién creen que es? 🤔 ¡Te dejamos algunas pistas! 🔥😍”, es lo que el reality de RCN publicó en sus redes sociales. Dentro de las pistas apuntó que “Francia le abrió las puertas a la fama. Su vida no ha sido color de rosa y el numero 38 marcó su camino”. Mientras que al fondo se ve la siluete de un hombre.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar y los más fervientes seguidores del reality de RCN de inmediato participaron en la consulta aseguran que se trata de Nairo Quintana o Lady Tabares.

“Nairo Quintana”, “Es lady Tabares la vendedora de rosas, Francia le abrió las puertas con la película que hizo, su vida no fue color de rosa estuvo en la cárcel y su entorno estuvo marcado por la violencia y 38 el que consideró su padre” y “Es LADY TABARES👏🏻👏🏻ya que En 1998 en el festival internacional de Cine de Cannes se ganó el premio a la mejor película y le abrió las puertas de la fama a nivel mundial, la vida no ha sido COLOR DE ROSAS porque a lo largo de su vida ha tenido muchas polémicas y problemas tanto así que estuvo en la cárcel por 12 años y en prisión domiciliaria por 14 años PEROOO eso no ha sido impedimento porque ha sabido luchar contra viento y marea para superarse y salir adelante FELICIDADES 👏🏻👏🏻👏🏻”

Participantes confirmados a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Desde el inicio de las votaciones el pasado 4 de noviembre van tres participantes confirmados como lo son la creadora de contenido Melissa Gate, el influencer Emiro Navarro y la periodista Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya Muñoz.

En la actualidad están las votaciones por el cuarto grupo de aspirantes conformado por el actor Andrés Fierro, Juan Ricardo Lozano, pero es más conocido como ‘Alerta’ o ‘Cuenta huesos’, el actor David Guerrero, Ricardo Gómez, Benjamín Herrera y el exfutbolista Hamilton Ricard.