“Nos amordazaron”: Elizabeth Loaiza y su familia fueron víctimas de un robo en su casa

Elizabeth Loaiza es una de las modelos más reconocidas de Colombia y además por ser quien logró hacer realidad el proyecto de ley Colombia Sin Biopolímeros como resultado de su activismo social.

En sus redes se ha pronunciado sobre diversos temas de interés con los que ha llamado a la reflexión más de una vez, pero también para mostrar su lado como madre, esposa y sobre todo como ser humano. Sin embargo, recientemente lo ha hecho para mostrar el robo del que fue víctima junto a su familia y que se dio el pasado 5 de julio en su casa en Villavicencio.

“Entraron aproximadamente 5 hombres armados, encapuchados y con guantes. Yo aún estoy en SHOCK 😳. Pedían caja fuerte y ustedes saben que yo vendí mis joyas y las de Juan Pablo cuando nos fuimos a vivir a Cali. Lo único que me quedaba era un reloj Rolex y el anillo de compromiso que no los había vendido porque me los había regalado él”, escribió Elizabeth Loaiza al pie de un video en el que mostró como dejaron su casa.

Querían secuestrar a la hija de Elizabeth Loaiza

Precisó que estuvieron amarrados de manos y pies, además de ser amordazados por un periodo de dos horas y que a su pareja lo golpearon fuertemente hasta hacerlo sangrar. Pero no solo eso, sino que en medio de la tortura y del robo los antisociales querían llevarse a la niña.

“Nos amarraron durante más de 2 horas mientras desbaratan la casa. A Juan Pablo le daban durísimo, lo dejaron lleno de morados y con la cabeza chorreando sangre de cachazos que le pegaron. A mí me ponían la pistola en la cabeza y en la barriga. Al final nos amenazaban con llevarse a la niña, empezaron a empacar ropa de Mía en una maleta y nos dijeron que se la iban a llevar en el carro. Finalmente salieron en la camioneta de Juan Pablo (sin la niña). Quedamos amarrados, con la circulación que ya no nos daba ni para movernos”, agregó Elizabeth Loaiza.

Precisó que el mismo viernes 5 de julio hizo la respectiva denuncia a las autoridades y que tras eso están a la espera de las investigaciones correspondientes de los involucrado.

“Cuando saque fuerzas para hablar, les contaré todo. Por ahora pido por favor a los medios de comunicación que no me llamen. Estoy amenazada y dejo todo esto en manos de la ley” — Elizabeth Loaiza

Agregó que lo más importante es que está con vida, por lo que le agradeció a Dios por mantener unida a su familia. Agregó que pese a que en su casa ya no hay nada más para robar tuvo que contratar vigilancia privada y que esto menoscabó su salud mental.