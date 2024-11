¿Elizabeth Loaiza logrará entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’? Esto prometió a los televidentes

Su nombre es Elizabeth Loaiza, tiene 35 años y es una de las empresarias y modelos que forman parte de la lista de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada que inició las votaciones el pasado lunes 18 de noviembre.

Elizabeth Loaiza reveló algunas cosas de su vida en lo que es su video de presentación como parte del tercer grupo para las votaciones del reality de RCN y confesó que su personalidad es fosforito.

“Soy de las que dice las cosas en la cara, al que le guste bien y al que no también. Nada es fácil en la vida, hice una ley para las víctimas de los biopolímeros, soy sobreviviente de cáncer, amor ser feliz”, indicó Elizabeth Loaiza.

Precisó que ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le aportaría mucho de esa mujer sin filtro que es, pero también es competitiva. Agregó que con ella se tienen que atener a lo que ven.

“Soy peleona desde chiquita. Yo no vivo del qué dirán, pero sí del qué pensará mi familia. Hay muchas cosas que me han preguntado y toda mi vida me las he callado, pero creo que ahí sería una buena opción para contar todo ese poco de secretos”, confesó Elizabeth Loaiza.

Lo que más le intriga a Elizabeth Loaiza es saber cómo se comportará dentro de la competencia con respecto a los quehaceres, pues confesó que no hace nada de oficio y que no los sabe hacer.

“Para mí hay muchísimas cosas más que ganarse el dinero, el mayor premio sería el cariño de las personas. Hoy estoy aquí pidiendo tu voto para estar en La Casa de los Famosos. Se perderían muchos secretos que estoy dispuesta a contar y si no votan por mí se van a perder todo esto”, finalizó Elizabeth Loaiza.

Votaciones de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abrirán los lunes a las 6:00 a.m. y se cerrarán los domingos a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.