Este es el nuevo proyecto de Carlos Vargas fuera de ‘La Red’ Caracol; ahora es un facilitador

Uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Caracol Televisión es ‘La Red’, pues desde hace 13 años ha hecho parte de la parrilla de contenidos del canal, estando presente durante los fines de semana y por ende, acompañando las tardes de los colombianos. Contando así con los principales hechos que rodean a diferentes figuras del entretenimiento, las cuales son presentadas por Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas, quien recientemente habló de su nuevo proyecto fuera de ‘La Red’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mary Méndez confesó el accidente que tuvo en parqueadero de Caracol; tuvo que pagar millonada

Sin duda, uno de los presentadores más queridos de ‘La Red’ es Carlos Vargas, quien además de contar con un amplio camino en la televisión, su carisma y sencillez no terminan pasando de largo, lo que le ha permitido contar con un amplio número de seguidores por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo compartiendo varios detalles dentro de Caracol Televisión, pero también fuera del canal.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Carlos Vargas de ‘La Red’ Caracol?

Para varios televidentes ha estado más que claro que desde hace un tiempo, el presentador de ‘La Red’ comenzó a interesarse por el tema de las constelaciones a tal punto que se preparó para ello y hace pocos meses se graduó de esta disciplina. Ahora el nuevo proyecto de Carlos Vargas tiene que ver precisamente con que es un facilitador para quienes desean conocer sobre sus constelaciones familiares que abordar los conflictos o situaciones que vivieron otros integrantes de la familia y que terminan siendo heredados, cargando así con conflictos, cambios y dolores emocionales.

“Hola a todos como me les va. Qué perdido ando, pero les tengo que contar por qué ando tan perdido, estoy trabajando como constelador familiar y ustedes ya saben, no quiero ser repetitivo con el tema, pero les voy a hacer una conclusión rápida, estoy muy contento con mi socia, Karen Riaño, porque ya vamos por nuestro tercer grupo y escuchar a las personas de lo bien que les ha sentado hacer este trabajo, porque nosotros hacemos constelaciones familiares en grupo que sean cinco encuentros para nosotros ver la evolución de lo que ellos vienen trabajando y escuchar los comentarios de la gente de hasta donde uno llega, porque uno es un facilitador, no soluciona problemas. Para el 2025 ya tenemos también grupos”, agregó Carlos Vargas de ‘La Red’.

¿Quién es la pareja de Carlos Vargas de ‘La Red’ Caracol?

Carlos Vargas de ‘La Red’ Caracol hasta el momento no se ha dejado ver con alguna pareja, más bien compartiendo con su amplio número de amigos, mientras que sigue adelante con su nuevo proyecto.