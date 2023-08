“Disfruto el amor desde el sufrimiento”: Carlos Vargas, de ‘La Red, reveló por qué no tiene novio

Carlos Vargas es muy conocido en Colombia gracias a su trayectoria en televisión, sobre todo en el programa de ‘La Red’, un programa de entretenimiento en donde se habla de diversos famosos, su vida personal y profesional. Sin embargo, el presentado no habla mucho sobre su vida privada, hasta ahora que por fin decidió confesar cosas que pocos sabían sobre sus relaciones amorosas.

Vargas ha sido tendencia en muchas oportunidades por su sueldo y su profesión, pues es uno de los presentadores del entretenimiento que más gana en el país, ya que luego de tantos años, se ha convertido en la imagen de ‘La Red’, el programa más visto de los fines de semana.

Lo cierto es que si bien habla de la vida personal de muchos, trata de mantener la suya en privado, por eso es que pocos han conocido sus parejas y habla poco sus gustos.

Ahora, Vargas ha decidido abrir su corazón y confesar por qué no tiene novio:

“Por ahora no tengo novio y sí, estoy dispuesto a conocer a alguien. Hace poco me di la oportunidad de recibir a una persona una vez más en mi vida sentimental porque uno a veces se castiga por lealtades a las familias. Hace poco me acordé de una escena cuando era chiquito, decido llorar y arrodillado por ser homosexual entonces me condené yo mismo y le prometí que no iba a tener novio por no avergonzar a mi familia. La gente no entiende cuando yo les digo que disfruto el amor desde el sufrimiento”, afirmó el presentador.

Además de eso, reveló que inconscientemente estaba constantemente encontrando personas que no sabían valorarlo por esas acciones del pasado, pero que ahora estaba muy feliz y amando de una manera diferente.