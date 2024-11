Kevyn del Desafío XX firmó millonario contrato lejos de Caracol TV

El pasado 27 de septiembre el puertoboyacense Keevyn Rua ingresó a la prestigiosa lista de superhumanos que puede darse el lujo de decir que ganó una temporada de El Desafío de Caracol Televisión. Tras este logro, su imagen se ha masificado en las redes sociales, algo que le permitió firmar un millonario contrato con una reconocida marca.

El Desafío XX cumplió con todas las expectativas de los televidentes que esperaban una competencia con un nivel más alto al de las anteriores ediciones, debido a que en esta entrega se celebraban los veinte años del programa; y así lo fue, ya que a la final llegaron Kevyn y Darlyn Giraldo, quienes fueron complementados por dos finalistas de la versión ‘The Box’, ‘Guajira’ y ‘Sensei’. Pero esto no era lo único, ya que dos leyendas de la Selección Colombia, ‘El Tino’ Asprilla y ‘El Pibe’ Valderrama, fungieron como capitanes.

El Pibe y Tino en 'Desafio XX' Foto: X.com @desafiocaracol

Para fortuna de Kevyn su trabajo mancomunado con ‘Guajira’ lo llevó a ser el ganador de los $1.200 millones de pesos del premio final y con ello un cambio trascendental para su vida, dentro de lo que se encuentra el irse a vivir a la ciudad de Medellín, urbe que lo ha recibido con los brazos abiertos y de la que tiene la siguiente perspectiva:

“Quiero comentarles que antes de mi participación en El Desafío yo ya había pensado en cambiar de ciudad en donde estaba viviendo. Queria cerrar ciclos y darle un giro a mi vida al salir del confort en el que estaba. Se me dio la oportunidad de venir a Medellín y conocer esta ciudad y hasta el momento me parece hermosa, me ha gustado; incluso he pensado en traer a mi hijo cuando se pueda”.

Pero el tema de la vivienda no ha sido lo único que le ha pintado una sonrisa a ‘Rua’, ya que una reconocida empresa de la capital de Antioquia, le hizo firmar un contrato para que él fuera su embajador, se trata de ‘Tu Piel Centro Especializado’, especializada en Dermatología Clínica y Estética.