Esposo de Ana Karina Soto habló de cómo es la relación con su hija, “es mi princesa”

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana que se dio a conocer durante su participación en el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN para posteriormente llegar a brillar en la sección de entretenimiento y demás programas matutinos como lo son ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’ del mismo canal. Si bien, su camino no ha sido sencillo, lo cierto es que se ha consolidado como una de las conductoras más conocidas en el país por su amplia trayectoria y talento ante las cámaras. Esto sin dejar de lado que su familia ha sido pieza clave para llevar a cabo cada uno de sus sueños, en especial, su pareja, el actor Alejandro Aguilar, con quien lleva más de siete años y ahora el hombre habló de la relación con su hija.

La presentadora del Canal RCN, además de su exitosa carrera, también ha consolidado una fuerte relación con Aguilar, quien se ha destacado en diferentes producciones televisivas y actualmente adelanta su rol a nivel teatral y desde su faceta como director. Pero antes de la relación de estas dos figuras del entretenimiento, Alejandro sostuvo una relación con Ana Lucía Silva, también actriz, con quien le dio la bienvenida a su hija, Violetta, quien ya habría cumplido la mayoría de edad.

Sin embargo, desde hace ya varios años, la hija de Alejandro Aguilar vive en Estados Unidos, pasando las fechas de vacaciones en Colombia, en compañía de su familia paterna, pero esta situación no ha sido sencilla para el actor, pues a veces la ausencia por los tiempos, horarios y ocupaciones es la protagonista. En medio de una entrevista para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, el director de cine aseguró: “Mi relación con Violeta, que finalmente es mi princesa, fue (compleja), pues yo estaba muy joven y en un proceso totalmente diferente de mi vida, pero debo reconocer que en esa parte de mi vida di papaya. Lo tomé como los jóvenes que creemos que podemos con todo, con un poco de arrogancia y he estado en los momentos que he podido… en otros no he podido estar”.

Seguidamente, la pareja de Ana Karina Soto reiteró que con el paso de los años la madurez también ha sido la protagonista, pues su hija fue quien lo acompañó en sus primeros pasos como actor: “Es que hay actores que tiene foto con Violeta, yo tengo fotos con mi generación de actores, tengo fotos con Claudio Cataño y él alzando a la niña. Él, en algún momento, también me ayudó a cuidarla, pero agradezco mucho la tarea de a mamá porque esa tarea la ha hecho muy bien”. A pesar de los momentos que vivieron, lo cierto es que actualmente cuentan con una muy buena relación, estando pendiente uno del otro.