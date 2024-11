Marbelle catalogó como vergonzosa la entrevista de Juan Manuel Santos en Noticias Caracol, ¿qué pasó?

Marbelle es una famosa cantante de música popular, tecnocarrilera y plancha, quien se ha destacado desde hace varios años llegando con su música a los principales escenarios del país. Mientras que llevaba a cabo su carrera, la bonaverense le dio la bienvenida a su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez y quien ha decidido seguir sus pasos. Actualmente la artista está enfocada en su carrera como solista, también con ‘Planchando el despecho’, sin dejar de lado, que es la mentora de ‘La Descarga’ de Caracol, junto a destacadas figuras como Maía, Santiago Cruz y Gusi. Sin embargo, recientemente Marbelle catalogó cómo vergonzosa la entrevista de Juan Manuel Santos en Noticias Caracol.

Si bien, durante varios años la artista ha logrado destacarse a partir de diferentes éxitos y su recorrido por diferentes ciudades lo cierto es que sigue dándole paso a su más importante pasión y que mejor manera que llegar a la televisión para así seguir impartiendo cada uno de sus conocimientos a nivel artístico. Aunque su camino no ha sido sencillo, actualmente cuenta con un amplio número de seguidores por medio de sus redes sociales, quienes se encargan de seguir cada uno de sus pasos, especialmente cuando se trata de Gustavo Petro.

Sin embargo, en esta ocasión, quien no terminó siendo el protagonista fue precisamente, el actual presidente de Colombia, que como es costumbre suele ser blanco de diversas críticas por parte de Marbelle, pero ahora el turno fue para el expresidente Juan Manuel Santos, quien luego de estar ausente de los medios de comunicación, recientemente concedió una entrevista para Noticias Caracol, hablando del panorama del país y su rol ante la presidencia.

Las mencionadas declaraciones se dieron durante las emisiones de las 7 pm, donde la mentora de ‘La Descarga’ no se perdió de ni un solo detalle asegurando: “Esa entrevista de Santos... Vergonzosa”, minutos más tarde, Marbelle terminó recibiendo un sinfín de comentarios tanto en contra como a favor entre los que se destacan “El más grande apatrida de este país”, “Estoy que me vomito con tanta mentira”, “Cuando uno creee que no habría podido ser peor de judas y cínico se supera con creces”, “lavándose las manos como si él no regaló el país también”.

¿Quién es el participante de ‘La Descarga’ con el que Marbelle estaría saliendo?

Según lo mencionado en una de las transmisiones de ‘La Corona TV’, Marbelle habría finalizado su relación con Sebastián Salazar, luego de más de siete años juntos y habría estado teniendo acercamientos con Paul Álvarez, quien fue uno de participantes de la más reciente tempraoda de ‘La Descarga’, pero no pertenecía al grupo de la artista, sino de Gusi.