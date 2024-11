Yina Calderón reveló el “incómodo” hábito que desarrolló por culpa de un exnovio

Yina Calderón decidió compartir con sus seguidores que por culpa de uno de sus exnovios terminó desarrollando un hábito que antes consideraba como incómodo. Sin embargo, después de culminar su relación terminó buscándole un giro a la situación, admitiendo que este hábito le ha dado buenos resultados y la hace sentir bien.

La influencer ha estado al frente de una serie de situaciones polémicas que han girado alrededor de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, aprovechando las votaciones semanales que RCN está publicando con el fin de que los televidentes escojan qué figura entrará a este reality show, compartiendo qué opina sobre las figuras destacadas de los listados.

Pero la empresaria de fajas no se limita a generar contenido con sus opiniones, sino que también explora otro tipo de temas, como por ejemplo, la estética, dejando ver en diferentes oportunidades detalles relacionados con esto, desde sus tatuajes hasta los retoques en su cuerpo.

Y a propósito de esto, Yina Calderón aprovechó una historia en Instagram para hablar de un hábito que adquirió de manera indirecta por culpa de un exnovio, indicando que si bien al principio se sentía incómoda, hoy lo abraza con cariño.

“Yo tenía un novio (...) y este man a mí me hacía sentir fea. O sea, no sé cómo explicarte, no me decía que yo era fea, pero él me hacía sentir como que mi cuerpo ‘ni ahí’, ¿Por qué? Porque después pasaban otras viejas y yo veía cómo él se quedaba mirándolas, o hacía comentarios como ‘ay, mira esos glúteos’”, empezó a contar la influencer.

Con esto en mente, la joven indicó que la actitud de su expareja fue suficiente para motivarla a inscribirse en un gimnasio, momento en el que empezó a compartir publicaciones en donde aparecía entrenando de manera juiciosa, a pesar de que en el pasado le incomodaba este tipo de actividades, confesando que cuando se inscribía solo duraba “un día”.

Yina Calderón sacó ventaja de su ruptura

Si bien dio a entender que no se sentía del todo cómoda por cómo actuó en el pasado, sí se sintió orgullosa de haber seguido adelante con el gimnasio, a pesar de la mala experiencia y de que no fuera una de sus actividades favoritas.

“Terminé con él pero gracias a Dios le cogí amor al gimnasio. O sea, que él tenía que llegar a mi vida para que yo le cogiera amor al deporte y poder no operarme más”, concluyó Yina Calderón.