Primera vez que Yina Calderón dice que se queda callada por polémica entre dos artistas

Yina Calderón es reconocida por ser influenciadora, empresaria y últimamente por hacer comentarios de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Calderón se dio a conocer por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión. Aunque no se llevó el premio mayor, logró adquirir un amplio reconocimiento, dándose a conocer por las diversas polémicas en las que terminó siendo la principal protagonista, pues la bogotana no tiene problema alguno en referirse a cualquier personaje de la farándula nacional. Con la polémica que rodea la canción “+57″ de Karol G, hay una razón por la que esta vez y por primera vez, dice que prefiere quedarse callada.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: “Habla como mamá”: Le dicen a Luisa Fernanda W por comentario sobre “+57″ de Karol G

Yina Calderón publicó un video a través de sus redes sociales en donde explicó la razón por la que por primera vez prefiere no meterse en una polémica, lo que llamó fuertemente la atención de sus seguidores.

“Nunca pensé decirlo”: Yina Calderón decidió por primera vez no opinar de dos artistas

“No, yo nunca pensé lo que voy a decir. Nunca pensé decirlo, pero no me meto en esta, en esta no opino, porque por un lado me cae super bien Farina, me encanta Farina, sigo a Farina desde el Factor X, O sea, yo soy Farina la nena fina, la que todo, siento que tiene talento, que necesita es empujoncito. Uno a veces necesita un empujoncito. Pero, por el otro lado está la reina del reguetón que es Karol G, que también mari** no es por nada, pero la vieja se la ha sudado, ha sacado temas sola muy virales. Entonces es mejor ahí no meterse. No, no, no, no, no”, dijo Yina Calderón.