Epa Colombia y Yina Calderón se fueron con toda en contra de Manuela Gómez

La casa más famosa de Colombia vuelve a abrir sus puertas, El Canal RCN está preparando por todo lo alto la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y la emoción se ha desatado entre los fans con la opción de votar por quienes serán los nuevos integrantes dentro de la casa. Entre las personas que regresaron para esta nueva edición, está Carla Giraldo como presentadora y Ornella Sierra como host digital. La semana que paso se llevó a cabo la revelación del primer grupo que se disputaría el cupo para el ingreso, la ganadora fue Melissa Gate, empresaria e influencer que le ganó a la exprotagonista de Nuestra Tele, Manuela Gómez, que también figuraba entre las favoritas para ingresar.

Al respecto, Manuela expresó su intención de entrar al reality con el fin de comprarle una casa a su pequeña hija Samantha, “Yo le pedí a Dios una oportunidad para mi vida, para poder comprarle la casa a Samantha, yo voy por toda” señaló anteriormente. Yina Calderón y Epa Colombia estuvieron dando su opinión frente a los participantes por los cupos de la casa, ambas expresaron que no estaban de acuerdo que entrara Manuela, pues sentían que era momento de darle la oportunidad a nuevos talentos. Al respecto, Manuela se manifestó y confesó que no se esperaba eso de parte de Epa Colombia porque se suponía que ellas eran amigas.

La empresaria puso el fragmento de video donde la paisa decía eso y no dudo en responderle, exponiéndola por no haberla invitado a varias cosas en relación con su hija y con su emprendimiento de postres, además de que contó cómo Manuela le había pedido regalada varios accesorios para su hija Samantha, según Epa tenía toda la intención de obsequiárselo, pero finalmente no sucedió.

Por su parte, Yina señaló que ambas habían tenido su oportunidad y su momento, que no era culpa del público, que ella no hubiese administrado bien el dinero para la casa de su hija, es decir, hizo una crítica a la razón por la que Manuela esperaba entrar al concurso.

“Qué chimba que ella piense así, pero ella tuvo su momento, yo me compre mi casa, ¿ella por qué no?... su cuarto de hora pasó y no lo aprovechó en su momento, hay que usar la cabeza”