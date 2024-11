‘La Casa de los Famosos 2′ traería un importante cambio: no habría trasmisiones 24/7 del reality

En la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ destacó un particular detalles que hacía estar más cerca a los televidentes de los participantes del reality, esto debido a que cuando no estaban al aire en el canal RCN, se podían observar en tiempo real a través de la plataforma VIX. Es decir, que los espectadores podían acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las dinámicas y conflictos que se viven dentro de la casa, permitiendo una experiencia inmersiva que permitió a los fans sentirse más cerca de los participantes. Esto también permitía que Lina Tejeiro y Roberto Vásquez hicieran la previa y el after show en la trasmisión de RCN. No obstante, hay algunos rumores que indican que la segunda temporada ya no contará con esta opción.

Una de las personas en afirmarlo es Carlos Ochoa, periodista que suele subir contenido en relación con la televisión colombiana brindando datos inéditos de las diferentes producciones que se van a estrenar o que ya se han trasmitido. Respecto al reality, se refirió que por falta de presupuesto la alianza entre RCN y Vix no sería posible de nuevo, además de que esta información coincide con el anuncio de Lina Tejeiro, de que ya no hará parte del programa.

“Chisme, dicen que La casa de los famosos Colombia 2 no haría parte de la plataforma ViX por falta de presupuesto y que por eso le estarían ofreciendo tan poquita plata a los nuevos participantes. Al parecer la primera temporada no resultó ser tan exitosa como se hizo creer y por eso a la plataforma se le recortaron los gastos”, señaló Ochoa por medio de su canal de YouTube. Esta especulación causó un poco de incertidumbre en los televidentes, teniendo en cuenta que una parte del éxito del show se le atribuye a la apuesta iniciativa de trasmitir por medio de plataforma de streaming.